"Союз-2.1б" с частными спутниками удачно стартовал с Восточного

В субботу, 14 ноября в 04:16 мск с космодрома Восточный состоялся первый субсидируемый запуск частных спутников, сообщает Роскосмос.

Ракета-носитель "Союз-2.1б", изготовленная Ракетно-космическим центром "Прогресс", отработала в штатном режиме, разгонный блок "Фрегат" отделился от третьей ступени ракеты в расчетное время и вывел космические аппараты на заданные орбиты.

"Сегодня произошло важное событие для ракетно-космической отрасли — состоялся первый субсидируемый пуск для частных космических компаний. Роскосмос взял на себя часть затрат за выведение на орбиту спутника "КОЭН" компании МТ-ЛАБ и "Киноспутник" группы компаний "Спутникс". Эти космические аппараты будут предоставлять высокодетальные снимки Земли в интересах Государства", — заявил Дмитрий Баканов.

Спутники "КОЭН" и "Киноспутник-0,8" предназначены для получения высокодетальных снимков земной поверхности с пространственным разрешением 0,5 и 0,8 метра соответственно. Их использование позволит расширить возможности отечественной группировки дистанционного зондирования Земли для решения задач мониторинга инфраструктуры, сельского хозяйства, строительства и недропользования.

Субсидия на пуск предоставлена в рамках национального проекта "Космос".