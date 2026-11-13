Два человека госпитализированы после массового ДТП в Хворостянском районе

В пятницу, 13 ноября, в 17:36 на 17 км дороги "Осинки — Приволжье" Хворостянского района произошло лобовое столкновение Toyota Corolla и Chery Tiggo.

Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Вторичным ударом был задет Chevrolet Niva, который съехал в кювет.

В дорожной аварии пострадали два человека, они были госпитализированы в Чапаевскую горбольницу, сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.