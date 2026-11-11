В Самаре водитель Mercedes устроил ДТП на встречке

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 ноября, в Самаре произошло ДТП на ул. Дыбенко. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области