В Самаре во дворе под колеса иномарки попала женщина

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В понедельник, 2 ноября, в 7:51 в Кировском районе Самары 56-летний мужчина на Renault Symbol сбил пешехода.

Фото: ГУ МВД по Самарской области