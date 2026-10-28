Госпитализированы двое подростков-мотоциклистов, которых сбил молодой водитель Kia в Тольятти

Во вторник, 27 октября, в 18:30 на ул. Офицерской в Тольятти произошло ДТП, в котором молодой водитель на Kia Sorento сбил мотоцикл.

Дорожная авария произошла у дома №14Б. По данным ГУ МВД по Самарской области, 19-летний водитель иномарки при повороте налево не занял крайнюю полосу и сбил Motoland 125Е, который двигался в попутном направлении.

14-летний подросток, находившийся за рулем и не имеющий водительского удостоверения, и его 16-летняя пассажирка госпитализированы.