В Красноглинском районе Самары в ДТП с тремя автомобилями пострадал человек

В воскресенье, 25 октября, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 21:52 в районе дома №7 по Московскому шоссе водитель Lada Vesta при перестроении не уступила дорогу и столкнулась с Lada Granta, ехавшей в попутном направлении, а далее с Renault Duster, с последующим опрокидыванием.

Пострадавшая водитель автомобиля Lada Vesta доставлена в медицинское учреждение.