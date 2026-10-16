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Авария случилась в четверг, 15 октября, в 19:23 на 48‑м км трассы в Камышлинском районе. Столкнулись две Lada Vesta.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"