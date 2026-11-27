В Кировском районе Самары вечером 26 ноября произошла цепочка ДТП, сообщает облглавк.

Около 20:00 горожанка, управляя Kia Rio, выезжала с прилегающей территории и при повороте на ул. Товарную столкнулась с Mitsubishi Pajero Pinin. За рулем внедорожника находился 46-летний мужчина.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Удар оказался достаточно сильным и после столкновения Kia Rio не остановилась, а продолжила движение, в результате совершив наезд на припаркованный ГАЗ‑А21R22 (его водитель в момент аварии отсутствовал).

В результате происшествия пострадала сама 52-летняя водительница Kia Rio. Ее экстренно доставили в медицинское учреждение.

По данным Госавтоинспекции, за 26 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмы получили 10 человек. Всего в Самарской области в этот день выявили 468 нарушений ПДД. Зафиксировано 13 нарушений правил перевозки детей и 14 фактов управления транспортными средствами лицами с признаками опьянения.