В Кировском районе Самары вечером 26 ноября произошла цепочка ДТП, сообщает облглавк.
Около 20:00 горожанка, управляя Kia Rio, выезжала с прилегающей территории и при повороте на ул. Товарную столкнулась с Mitsubishi Pajero Pinin. За рулем внедорожника находился 46-летний мужчина.
Удар оказался достаточно сильным и после столкновения Kia Rio не остановилась, а продолжила движение, в результате совершив наезд на припаркованный ГАЗ‑А21R22 (его водитель в момент аварии отсутствовал).
В результате происшествия пострадала сама 52-летняя водительница Kia Rio. Ее экстренно доставили в медицинское учреждение.
По данным Госавтоинспекции, за 26 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмы получили 10 человек. Всего в Самарской области в этот день выявили 468 нарушений ПДД. Зафиксировано 13 нарушений правил перевозки детей и 14 фактов управления транспортными средствами лицами с признаками опьянения.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?