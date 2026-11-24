В понедельник, 23 ноября, в Сызрани подросток пострадал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 45-летняя автомобилистка на Lixiang L7 в районе дома № 13а по ул. Выборгской сбила 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшую доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.