Авария случилась в четверг, 19 ноября, в 13:19 в районе дома № 10Б на ул. Киевской. Иномарка сбила велосипедиста, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным правоохранителей, 69‑летний водитель Mitsubishi Outlander, поворачивая налево, не уступил дорогу 20‑летнему мужчине на электровелосипеде, который двигался во встречном направлении.
Велосипедиста госпитализировали в медучреждение бригадой скорой помощи.
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Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?