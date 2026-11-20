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Авария случилась в четверг, 19 ноября, в 13:19 в районе дома № 10Б на ул. Киевской. Иномарка сбила велосипедиста, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области