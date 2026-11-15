Пенсионер попал под колеса Lada Kalina на пешеходном переходе в Сызрани

В субботу, 14 ноября, в Сызрани в 17:39 в районе дома № 81 по ул. Фрунзе водитель Lada Kalina допустил наезд на пешехода.

70-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он госпитализирован, сообщает ГУ МВД по Самарской области.