В Самаре погиб пешеход, пытавшийся перебежать Московское шоссе

Во вторник, 10 ноября, в Самаре произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 6:30 62-летний водитель Haval, ехавший по Московскому шоссе в направлении ул. Авроры сбил 69-летнего мужчину, который пытался перейти проезжую часть в месте, где это запрещено.

В результате от полученных травм пешеход скончался на месте.