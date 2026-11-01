Водитель BMW не смог разъехаться со столбом на кольце в Тольятти

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В субботу, 31 октября, в Тольятти в 4:25 33-летний водитель BMW 520 въехал в столб, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области