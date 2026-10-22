В Кировском районе Самары под колеса авто попала девушка, шедшая на зеленый

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 21 октября, в 11:30 в Кировском районе Самары 47-летняя водитель Nissan сбила 24-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Фото: ГУ МВД по Самарской области