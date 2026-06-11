Что делать, если укусил клещ: пошаговая инструкция без паники

С начала сезона клещи покусали более 2000 тыс. самарцев, включая 700 детей. В одном из снятых с людей экземпляров специалисты обнаружили вирус клещевого энцефалита. В более чем 200 экземплярах нашли возбудителя боррелиоза. Избежать укусов клещей помогает личная профилактика (защитные костюмы, однотонная и светлая одежда, обработка одежды аэрозолями и т. п.), но в некоторых случаях этого оказывается недостаточно, и клещи получают доступ к телу. Что делать, если насекомое все-таки присосалось к коже?
Пошаговая инструкция
1. Обращение в лечебное учреждение. Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещами оказывается в хирургических (травматологических) кабинетах поликлиник по месту жительства и круглосуточно в травматологических пунктах лечебно-профилактических учреждений, после удаления клеща врачом будет выдано направление на бесплатное исследование клеща на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) и иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) на базе лабораторий ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1, г. Тольятти, Московский проспект, д. 19).
Прием клещей на исследование осуществляется по следующим адресам:
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Адрес
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Телефон
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Время приема
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г. Самара, пр-д Г. Митирева, 1
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8(846) 273-81-66
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май–сентябрь
01.05.2026
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г. Тольятти,
Московский пр-т, 19
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8(8482) 37-36-31
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понедельник–четверг
пятница с 08:00 до 11:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)
Дополнительные ресурсы:
- Единый консультационный центр Роспотребнадзора — телефон 8 800 555-49-43 (звонок бесплатный, работает круглосуточно);
- Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Самарской области — телефон 8 846 267-42-94 (работает в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45).
2. Самостоятельное удаление клеща. Если невозможно экстренно обратиться к специалисту, клеща можно аккуратно удалить самостоятельно. Для этого понадобятся пинцет с тонкими изогнутыми кончиками (с его помощью можно захватить клеща близко к хоботку) и прочная нить (нужно завязать узел максимально близко к хоботку насекомого и, медленно покачивая в стороны, тянуть наверх). Обычно клещ вытаскивается за 1-3 оборота. Затем место укуса нужно обработать антисептиком. Для этих целей подойдут спирт, перекись водорода, хлоргексидин, йод и т. д.
Чего делать нельзя при самостоятельном извлечении клеща?
- нельзя использовать масло, вазелин, лак для ногтей или другие жидкости. Все перечисленное спровоцирует выброс слюны насекомого в ранку и увеличит риск заражения;
- нельзя давить на тело клеща. В противном случае выдавится в кожу содержимое его тела вместе с возбудителями болезней;
- нельзя дергать насекомое резко — его голова может остаться в коже. В случае, если это произошло, ранку нужно обработать спиртом или хлоргексидином, а затем удалить голову стерильной иглой;
- нельзя трогать паразита голыми руками — лучше использовать перчатки или полиэтиленовый пакет.
Что делать с извлеченным клещом?
Тело насекомого нужно убрать в емкость с крышкой (контейнер, пакет) и отправить на анализ в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1, г. Тольятти, Московский проспект, д. 19).
Стоимость исследований клещей на возбудителей инфекционных болезней для населения (по данным официального сайта Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области):
1. п. 4.3.1.Клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, МЭЧ/ГАЧ — 2520,31 рублей
2. п. 4.3.24 Клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз — 2199,75 рублей
3. п. 4.3.6 Туляремия — 1623,37 рублей.
Если не удалось сохранить клеща для анализа, можно сдать кровь на ПЦР через 7–14 дней после укуса, а через 3–4 недели повторить исследование методом ИФА (на антитела). В Самаре сдать анализ крови на ПЦР-исследование при укусе клеща можно в нескольких лабораториях. Диапазон цен колеблется от 390 до 1200 рублей. Метод ПЦР позволяет выявить генетический материал (ДНК или РНК) возбудителей клещевых инфекций в биоматериале.
Наблюдение за самочувствием после укуса клеща
Наблюдать за состоянием здоровья нужно в течение ближайшего месяца после укуса клеща. Симптомы, требующие срочного обращения к врачу:
- повышение температуры тела (особенно выше 38 °C);
- озноб, слабость, сонливость;
- головная боль, светобоязнь, тошнота;
- мышечные или суставные боли;
- покраснение вокруг места укуса, особенно с кольцевидной формой и бледным центром (мигрирующая эритема);
- онемение лица, шеи или конечностей, асимметрия лица;
- ригидность затылочных мышц (затруднение наклона головы вперед).
Экстренная профилактика (иммуноглобулин против энцефалита или антибиотики) назначается врачом в первые 72 часа после укуса, особенно если клещ оказался инфицирован или отсутствует прививка от клещевого энцефалита.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги