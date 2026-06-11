Что делать, если укусил клещ: пошаговая инструкция без паники

С начала сезона клещи покусали более 2000 тыс. самарцев, включая 700 детей. В одном из снятых с людей экземпляров специалисты обнаружили вирус клещевого энцефалита. В более чем 200 экземплярах нашли возбудителя боррелиоза. Избежать укусов клещей помогает личная профилактика (защитные костюмы, однотонная и светлая одежда, обработка одежды аэрозолями и т. п.), но в некоторых случаях этого оказывается недостаточно, и клещи получают доступ к телу. Что делать, если насекомое все-таки присосалось к коже?

Пошаговая инструкция

1. Обращение в лечебное учреждение. Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещами оказывается в хирургических (травматологических) кабинетах поликлиник по месту жительства и круглосуточно в травматологических пунктах лечебно-профилактических учреждений, после удаления клеща врачом будет выдано направление на бесплатное исследование клеща на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) и иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) на базе лабораторий ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1, г. Тольятти, Московский проспект, д. 19).

Прием клещей на исследование осуществляется по следующим адресам:

Адрес Телефон Время приема г. Самара, пр-д Г. Митирева, 1 8(846) 273-81-66 май–сентябрь

понедельник–суббота,

, а также праздничные дни: 01.05.2026

11.05.2026

12.06.2026

с 09:00 до 16:00

(перерыв с 13:00 до 14:00) г. Тольятти, Московский пр-т, 19 8(8482) 37-36-31 понедельник–четверг

с 08:00 до 15:00 пятница с 08:00 до 11:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)

Дополнительные ресурсы:

Единый консультационный центр Роспотребнадзора — телефон 8 800 555-49-43 (звонок бесплатный, работает круглосуточно);

Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Самарской области — телефон 8 846 267-42-94 (работает в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45).

2. Самостоятельное удаление клеща. Если невозможно экстренно обратиться к специалисту, клеща можно аккуратно удалить самостоятельно. Для этого понадобятся пинцет с тонкими изогнутыми кончиками (с его помощью можно захватить клеща близко к хоботку) и прочная нить (нужно завязать узел максимально близко к хоботку насекомого и, медленно покачивая в стороны, тянуть наверх). Обычно клещ вытаскивается за 1-3 оборота. Затем место укуса нужно обработать антисептиком. Для этих целей подойдут спирт, перекись водорода, хлоргексидин, йод и т. д.

Чего делать нельзя при самостоятельном извлечении клеща?

нельзя использовать масло, вазелин, лак для ногтей или другие жидкости. Все перечисленное спровоцирует выброс слюны насекомого в ранку и увеличит риск заражения;

нельзя давить на тело клеща. В противном случае выдавится в кожу содержимое его тела вместе с возбудителями болезней;

нельзя дергать насекомое резко — его голова может остаться в коже. В случае, если это произошло, ранку нужно обработать спиртом или хлоргексидином, а затем удалить голову стерильной иглой;

нельзя трогать паразита голыми руками — лучше использовать перчатки или полиэтиленовый пакет.

Что делать с извлеченным клещом?

Тело насекомого нужно убрать в емкость с крышкой (контейнер, пакет) и отправить на анализ в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1, г. Тольятти, Московский проспект, д. 19).

Стоимость исследований клещей на возбудителей инфекционных болезней для населения (по данным официального сайта Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области):

1. п. 4.3.1.Клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, МЭЧ/ГАЧ — 2520,31 рублей

2. п. 4.3.24 Клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз — 2199,75 рублей

3. п. 4.3.6 Туляремия — 1623,37 рублей.

Если не удалось сохранить клеща для анализа, можно сдать кровь на ПЦР через 7–14 дней после укуса, а через 3–4 недели повторить исследование методом ИФА (на антитела). В Самаре сдать анализ крови на ПЦР-исследование при укусе клеща можно в нескольких лабораториях. Диапазон цен колеблется от 390 до 1200 рублей. Метод ПЦР позволяет выявить генетический материал (ДНК или РНК) возбудителей клещевых инфекций в биоматериале.

Наблюдение за самочувствием после укуса клеща

Наблюдать за состоянием здоровья нужно в течение ближайшего месяца после укуса клеща. Симптомы, требующие срочного обращения к врачу:

повышение температуры тела (особенно выше 38 °C);

озноб, слабость, сонливость;

головная боль, светобоязнь, тошнота;

мышечные или суставные боли;

покраснение вокруг места укуса, особенно с кольцевидной формой и бледным центром (мигрирующая эритема);

онемение лица, шеи или конечностей, асимметрия лица;

ригидность затылочных мышц (затруднение наклона головы вперед).

Экстренная профилактика (иммуноглобулин против энцефалита или антибиотики) назначается врачом в первые 72 часа после укуса, особенно если клещ оказался инфицирован или отсутствует прививка от клещевого энцефалита.