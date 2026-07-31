В Самаре жильцам одного из домов сделали перерасчет платы за горячее водоснабжение

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Как выяснилось в ходе проверки, в мае и июне 2026 г. в доме № 29 на ул. Демократической трижды отключали горячую воду из‑за ремонта тепловых сетей. При этом перерывы в подаче услуги оказались дольше допустимых по нормативам, сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Юлия Зиганшина