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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре жильцам одного из домов сделали перерасчет платы за горячее водоснабжение

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как выяснилось в ходе проверки, в мае и июне 2026 г. в доме № 29 на ул. Демократической трижды отключали горячую воду из‑за ремонта тепловых сетей. При этом перерывы в подаче услуги оказались дольше допустимых по нормативам, сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Юлия Зиганшина
После того как прокурор Промышленного района внес представление директору ресурсоснабжающей организации, требование было удовлетворено, и жильцам пересчитали плату за коммунальную услугу. 
 

Гид потребителя

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