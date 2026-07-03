Энергетики "Т Плюс" проверят состояние тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа

С 6 по 12 июля "Т Плюс" проведёт заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа. Это позволит определить слабые участки коммуникаций, которые требуют первоочередной замены.
На период опрессовки будет ограничена подача горячей воды в жилые дома, социальные учреждения и предприятия, расположенные в периметре улиц: Вокзальная, Борковская, Южное шоссе, Свердлова, Полякова, Ворошилова, 40 лет Победы.
Энергетики "Т Плюс" призывают жителей соблюдать правила безопасности:
— не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и люками тепловых камер;
— не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;
— напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после устранения выявленных дефектов.
Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????