"Акрон" обыграл ЦСКА

В понедельник, 18 августа, прошел матч второго тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027, в котором встречались ЦСКА и тольяттинский "Акрон".
Единственный мяч во встрече забил форвард "Акрона" Кевин Аревало на девятой минуте.
На 57-й минуте Кевин Аревало получил прямую красную карточку за отмашку. Футболист попал рукой в лицо полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.
Полузащитник хозяев Матвей Кисляк сравнял счёт на 85-й минуте, однако судья отменил гол из-за офсайда после просмотра VAR. ЦСКА в большинстве уступил ФК "Акрон" - 0:1.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.