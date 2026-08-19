"Акрон" обыграл ЦСКА

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В понедельник, 18 августа, прошел матч второго тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027, в котором встречались ЦСКА и тольяттинский "Акрон".

Фото: ФК "Акрон"