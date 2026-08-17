Хуссем Мрезиг — о победе над "Крыльями": "Если будем продолжать играть так же, возможно, нам удастся повторить успех "Балтики"

Алжирский полузащитник махачкалинского "Динамо" Хуссем Мрезиг прокомментировал крупную победу над "Крыльями Советов" в 4-м туре Российской Премьер-Лиги, сравнил два матча команд, сыгранных с разницей в две недели, а также высказался о ярком старте махачкалинцев и своей возможной трансферной ситуации.

В интервью "Волга Ньюс" футболист отметил, что три победы подряд придают команде уверенность, а главной задачей на сезон остаётся сохранение места в Премьер-Лиге.

— Хуссем, завершилась игра, яркая победа вашей команды. Как прокомментируешь исход матча?

— В первую очередь хочу сказать, что мы сегодня одержали отличную победу и показали хорошую игру. Для нас это особенно важно, потому что впервые нам удалось дважды подряд победить в выездных матчах. Такой результат, безусловно, придаёт нам уверенности в собственных силах. Теперь важно продолжать работать в том же направлении и сохранять этот настрой.

— С "Крыльями" вы провели уже два матча — в Кубке и чемпионате. Между играми прошло две недели, но результаты получились совершенно разными. В чём видишь ключевую разницу?

— Думаю, сегодня мы были гораздо агрессивнее и увереннее. Нам очень хорошо удалось начать матч: уже в первые 15 минут мы забили два быстрых гола. Это сразу придало команде дополнительную уверенность. После этого мы хорошо действовали в обороне, контролировали ситуацию, а во втором тайме смогли забить ещё два мяча. Думаю, именно такой старт и общая уверенность в своих действиях стали важными факторами сегодняшней победы.

— "Динамо-Махачкала" очень ярко стартовало в этом сезоне. При определённом раскладе, если команда продолжит в том же духе, сможет ли она повторить прошлогодний успех "Балтики", которая неожиданно поднялась значительно выше ожиданий?

— Сейчас у нас уже три победы, и мы находимся в верхней части таблицы. Конечно, это приятно и придаёт нам уверенности. Думаю, если мы продолжим играть так же, как начали этот сезон, то, возможно, нам действительно удастся повторить успех "Балтики". Но сейчас самое главное — не останавливаться и продолжать работать.

— Продолжая тему "Балтики". В последнее время активно обсуждаются трансферные слухи вокруг тебя, в частности возможный переход в калининградский клуб. Что можешь сказать об этом сейчас?

— Насколько я понимаю, команды действительно ведут переговоры относительно моего перехода. Но на данный момент у меня нет какой-то новой или интересной информации, которой я мог бы с вами поделиться. Поэтому пока могу сказать только это.

— Какой настрой у "Динамо-Махачкалы" на дальнейшие игры? Какие задачи команда ставит перед собой на сезон?

— Главная наша цель — сохранить место в Премьер-Лиге. Если мы продолжим играть так же агрессивно, с полной концентрацией и выкладываться на 100 процентов в каждом матче, как сделали сегодня, то я думаю, что нам удастся достичь этой цели. Нам необходимо сохранять такой подход к каждой игре и продолжать двигаться вперёд.

В следующем матче "Крылья Советов" вновь сыграют на "Солидарность Самара Арене". 19 августа самарская команда встретится с петербургским "Зенитом" во 2-м туре группового этапа Кубка России Пути РПЛ. Начало встречи — в 17:15.