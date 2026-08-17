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Футбол Спорт

Мартин Крамарич: "Это вопрос для тренера"

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Мартин Крамарич впервые в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги вышел в стартовом составе команды.

Фото: предоставлено автором

В матче 4-го тура против махачкалинского "Динамо" словенский футболист начал игру с первых минут, подменив в центре поля получившего повреждение Михайло Баньяца.

После встречи Крамарич кратко рассказал о своей роли в матче и установке тренерского штаба.

— Мартин, сегодня твой первый выход в стартовом составе в этом сезоне в рамках РПЛ. Ты подстраховал Михайло Баньяца, который получил повреждение. Справился с задачей и установкой тренера?

— Это вопрос для тренера.

— А что он тебе конкретно сказал перед матчем?

— Ничего.

В 4-м туре РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" уступили махачкалинскому "Динамо" со счётом 1:4.

Следующий матч самарцы также проведут дома. 19 августа "Крылья Советов" встретятся с петербургским "Зенитом" во 2-м туре группового этапа Кубка России Пути РПЛ. Начало игры на "Солидарность Самара Арене" — в 17:15.

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