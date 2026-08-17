Мартин Крамарич: "Это вопрос для тренера"

Полузащитник "Крыльев Советов" Мартин Крамарич впервые в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги вышел в стартовом составе команды.
В матче 4-го тура против махачкалинского "Динамо" словенский футболист начал игру с первых минут, подменив в центре поля получившего повреждение Михайло Баньяца.
После встречи Крамарич кратко рассказал о своей роли в матче и установке тренерского штаба.
— Мартин, сегодня твой первый выход в стартовом составе в этом сезоне в рамках РПЛ. Ты подстраховал Михайло Баньяца, который получил повреждение. Справился с задачей и установкой тренера?
— Это вопрос для тренера.
— А что он тебе конкретно сказал перед матчем?
— Ничего.
В 4-м туре РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" уступили махачкалинскому "Динамо" со счётом 1:4.
Следующий матч самарцы также проведут дома. 19 августа "Крылья Советов" встретятся с петербургским "Зенитом" во 2-м туре группового этапа Кубка России Пути РПЛ. Начало игры на "Солидарность Самара Арене" — в 17:15.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.