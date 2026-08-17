Почта России запустила адресную рекламную рассылку для бизнеса

Почта России добавила новую услугу для предпринимателей и компаний. Теперь бизнес-клиенты могут оформить печать и адресную рассылку рекламных листовок онлайн. Также клиенты компании могут дистанционно получить входящую корреспонденцию в цифровом формате.
Почта России запустила сервис для поддержки локального бизнеса: клиенты могут онлайн запускать рекламные кампании. Предприниматель загружает в личный кабинет макет рекламной листовки, которую хочет разослать в печатном виде по городу, выбирает необходимый формат печати и отмечает на карте районы распространения. Почта России распечатывает листовки в указанном количестве и организует их рассылку по выбранным адресам.
Сервис оцифровки позволяет получать письма без посещения почтового отделения. Клиент подключает услугу в личном кабинете, после чего Почта России оцифровывает поступившую на его имя корреспонденцию и отправляет электронную копию в формате PDF. Услуга ориентирована на индивидуальных предпринимателей и компании, которым важно оперативно получать деловую корреспонденцию.
Таким образом, обе услуги можно получить онлайн через личный кабинет — от получения цифровых копий писем до запуска печати и рассылки печатных рекламных материалов. Сегодня сервисами Почты России активно пользуются более 200 000 предпринимателей. Ежемесячно к Почте России подключаются еще от 3 000 до 4 000 новых клиентов.
"Мы постоянно развиваемся, чтобы поддерживать бизнес наших клиентов. И две новые услуги ориентированы именно на это — они помогут предпринимателям сэкономить время и решать больше задач быстро и онлайн. Теперь бизнес-клиенты могут получать корреспонденцию в формате PDF и запускать адресное распространение рекламных материалов через личный кабинет. Например, какая-нибудь фитнес-студия при открытии новой точки сможет загрузить макет листовки, выбрать нужные адреса, а Почта России возьмет на себя печать и доставку", — рассказала Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса Почты России.
АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.
Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.
Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.