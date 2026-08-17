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Логистика Транспорт и связь

Почта России запустила адресную рекламную рассылку для бизнеса

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Почта России добавила новую услугу для предпринимателей и компаний. Теперь бизнес-клиенты могут оформить печать и адресную рассылку рекламных листовок онлайн. Также клиенты компании могут дистанционно получить входящую корреспонденцию в цифровом формате.

Почта России запустила сервис для поддержки локального бизнеса: клиенты могут онлайн запускать рекламные кампании. Предприниматель загружает в личный кабинет макет рекламной листовки, которую хочет разослать в печатном виде по городу, выбирает необходимый формат печати и отмечает на карте районы распространения. Почта России распечатывает листовки в указанном количестве и организует их рассылку по выбранным адресам.

Сервис оцифровки позволяет получать письма без посещения почтового отделения. Клиент подключает услугу в личном кабинете, после чего Почта России оцифровывает поступившую на его имя корреспонденцию и отправляет электронную копию в формате PDF. Услуга ориентирована на индивидуальных предпринимателей и компании, которым важно оперативно получать деловую корреспонденцию.

Таким образом, обе услуги можно получить онлайн через личный кабинет — от получения цифровых копий писем до запуска печати и рассылки печатных рекламных материалов. Сегодня сервисами Почты России активно пользуются более 200 000 предпринимателей. Ежемесячно к Почте России подключаются еще от 3 000 до 4 000 новых клиентов.

"Мы постоянно развиваемся, чтобы поддерживать бизнес наших клиентов. И две новые услуги ориентированы именно на это — они помогут предпринимателям сэкономить время и решать больше задач быстро и онлайн. Теперь бизнес-клиенты могут получать корреспонденцию в формате PDF и запускать адресное распространение рекламных материалов через личный кабинет. Например, какая-нибудь фитнес-студия при открытии новой точки сможет загрузить макет листовки, выбрать нужные адреса, а Почта России возьмет на себя печать и доставку", — рассказала Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса Почты России.

АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.

Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.

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Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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