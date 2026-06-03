Мультимодальный транспортно-логистический центр в Октябрьске оценили в 8 млрд рублей

В среду, 3 июня, правительство Самарской области и общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания - Нефтяной терминал Самара" на полях XXIX Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор Андрей Кочергин.

Соглашение предусматривает создание в регионе мультимодального транспортно-логистического центра "Октябрьск". Общий объем инвестиций в экономику Самарской области превысит 8 млрд рублей. Будет создано порядка 200 новых рабочих мест.

Как отметил глава региона, ООО "Торговая компания - Нефтяной терминал Самара" уже сейчас является сильным оператором в сфере транспортировки, хранения и перевалки нефтепродуктов.

"Для городского округа Октябрьск — это одно из градообразующих предприятий. Мы с руководством долго обсуждали планы дальнейшего развития. Со стороны предприятия были приняты правильные решения с тем, чтобы создать полноценный логистический комплекс, который позволит региону становиться еще более удобными для компаний и потребителей. Это очень большая инвестиция — порядка 8 млрд рублей. Но самое главное — это еще и обеспечение технологической безопасности всех процессов, связанных с нефтегазовой отраслью", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области

Андрей Кочергин выразил слова благодарности за оказанное высокое доверие. "Приложим все от нас зависящее для того, чтобы реализовать проект", — сказал он.

Глава региона со своей стороны поблагодарил инвестора и заверил, что правительство Самарской области выполнит все свои обязательства, в том числе будут созданы условия для комфортного прохождения инвестиционной фазы.

"Ожидаем, что очень скоро будем открывать реализованный проект", — резюмировал Вячеслав Федорищев.

Напомним, создание мультимодального транспортно-логистического центра в Самарской области обсуждается с начала 2000-х годов. Рассматривались различные варианты — на базе Самарского речного порта, на стрелке рек Волга и Сок, в Тольятти, Сызрани и Октябрьске.

В мае 2026 г. губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале в Мах, что комплекс разместят в Октябрьске.