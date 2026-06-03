Мультимодальный транспортно-логистический центр в Октябрьске оценили в 8 млрд рублей

В среду, 3 июня, правительство Самарской области и общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания - Нефтяной терминал Самара" на полях XXIX Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор Андрей Кочергин.
Соглашение предусматривает создание в регионе мультимодального транспортно-логистического центра "Октябрьск". Общий объем инвестиций в экономику Самарской области превысит 8 млрд рублей. Будет создано порядка 200 новых рабочих мест.
Как отметил глава региона, ООО "Торговая компания - Нефтяной терминал Самара" уже сейчас является сильным оператором в сфере транспортировки, хранения и перевалки нефтепродуктов.
"Для городского округа Октябрьск — это одно из градообразующих предприятий. Мы с руководством долго обсуждали планы дальнейшего развития. Со стороны предприятия были приняты правильные решения с тем, чтобы создать полноценный логистический комплекс, который позволит региону становиться еще более удобными для компаний и потребителей. Это очень большая инвестиция — порядка 8 млрд рублей. Но самое главное — это еще и обеспечение технологической безопасности всех процессов, связанных с нефтегазовой отраслью", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Андрей Кочергин выразил слова благодарности за оказанное высокое доверие. "Приложим все от нас зависящее для того, чтобы реализовать проект", — сказал он.
Глава региона со своей стороны поблагодарил инвестора и заверил, что правительство Самарской области выполнит все свои обязательства, в том числе будут созданы условия для комфортного прохождения инвестиционной фазы.
"Ожидаем, что очень скоро будем открывать реализованный проект", — резюмировал Вячеслав Федорищев.
Напомним, создание мультимодального транспортно-логистического центра в Самарской области обсуждается с начала 2000-х годов. Рассматривались различные варианты — на базе Самарского речного порта, на стрелке рек Волга и Сок, в Тольятти, Сызрани и Октябрьске.
В мае 2026 г. губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале в Мах, что комплекс разместят в Октябрьске.
Последние комментарии
Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.
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