Авито: товары с доставкой стали заказывать на треть чаще

Количество заказов, отправляемых доставкой на Авито, за год выросло почти на 30%. При этом число покупателей, готовых заказывать с доставкой, увеличилось на 13%, а продавцов — на 11%. В основном таким способом покупают одежду, товары для хобби и запчасти. Аналитики Авито изучили, как в 2025 году изменилось количество товаров, заказанных и отправленных с доставкой.

Количество пунктов выдачи Avito Branded Delivery (мультибрендовых ПВЗ, подключенных к Авито Доставке напрямую) выросло за год более чем в два раза, а число пунктов выдачи в партнерстве с крупными логистическими компаниями, превысило 80 тысяч.

Наибольший прирост по числу заказов товаров с доставкой показал Санкт-Петербург (+43% к 2024 году). На втором месте расположились Воронеж, Москва и Краснодар с ростом в 42% год к году. Третье место занял Челябинск, показав положительную динамику в 40%.

Самая популярная категория, в которой товары заказывают с доставкой — это "Одежда и аксессуары". На нее пришлось 30% всех заказов с доставкой. На втором месте — "Товары для хобби" с долей 15%. Тройку лидеров замыкают "Запчасти" — на них пришлось 10% заказов. Также в топ-5 — "Красота и здоровье" и "Товары для спорта" с долями 8% и 6% соответственно.

"Доставка — простой способ преодолеть любые расстояния. Теперь не обязательно самому ехать в Тулу за самоваром — в этом году Авито Доставкой оттуда отправили 433 самовара. А из Великого Устюга от Деда Мороза переслали 376 подарков для детей. Сегодня нашей логистике по плечу любая дистанция — например, в этом году посылка с брелком преодолела целых 17 260 километров", — прокомментировал Евгений Шапиро, директор по логистике Авито.