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Логистика Транспорт и связь

Как снизить риски отказов от товара на маркетплейсах

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно данным 2023 года, покупатели возвращают около 30% товаров¹, которые приобрели онлайн. Для продавцов маркетплейсов подобная статистика означает не только снижение рейтинга, но увеличение логистических издержек, а значит от того, насколько селлеры осведомлены о способах предотвращения рисков отказа от продукции, зависит получаемая предпринимателем прибыль. Редакция "Волга.Ньюс.рф" выяснила, в чем кроются причины возвратов и на сколько обращение к транспортным компаниям для передачи логистики на аутсорс поможет поставщикам снизить логистические издержки.

Фото: freepik.com

С возвратами товаров на маркетплейсах рано или поздно сталкиваются все продавцы. Однако как решить проблему и снизить затраты на логистику, знает не каждый поставщик. По мнению экспертов транспортных компаний, существуют две самые частые причины возвратов. Первая — это повреждения или брак: на них приходится до 80% всех отказов. Решить проблему можно за счет правильного подхода поставщика к контролю качества товаров, а также к грамотной упаковке, которая снизит риск повреждений при транспортировке.

Вторая частая причина — покупатель невнимательно выбирал или не разобрался в характеристиках. Чтобы решить эту проблему, продавцу необходимо грамотно оформлять карточки товара и готовить подробные описания. Важно указать правильные размеры вещи, предоставить фотографии с разных ракурсов, а также дополнить rich-контентом — обзором на 360º, 3D-визуализацию, инфографику. Чтобы покупателю было проще, у одежды и аксессуаров должна быть понятная размерная сетка. В таком случае пользователям будет проще выбирать, а значит, уменьшится количество отказов из-за того, что товар не подошел.

Конечно, полностью исключить риски возвратов нельзя, но возможно свести к минимуму издержки. Они могут возникнуть из-за расположения складов маркетплейсов, которые могут находиться в других регионах, а также отсутствия собственных логистических мощностей у продавца. Упростить процесс возвратов и сэкономить средства помогают транспортные компании. Определить надежного логистического партнера может и начинающий селлер: у таких перевозчиков хорошо развита сеть терминалов по стране, продуманы логистические маршруты и предусмотрен автопарк для грузов разных объемов Еще один плюс логистических операторов — товар возвращается на терминал, а не на склад продавца, который может располагаться на другом конце страны.

"У транспортной компании должен быть большой опыт работы с маркетплейсами и знание специфики осуществления процесса поставки. Еще один плюс — широкая география, которая обязательно должна учитывать расположение складов онлайн-площадок. Поэтому мы регулярно открываем новые терминалы, чтобы клиенты могли отправлять грузы в необходимые им населенные пункты. За 2022 год нами было совершено более 315 тысяч доставок на склады маркетплейсов, расположенные в более чем 230 городах России", — делится генеральный директор компании ГК "Деловые Линии" Фарид Мадани.

Транспортные компании с большим опытом сотрудничества с поставщиками маркетплейсов используют отработанные схемы, которые помогут сэкономить время и снизить до минимума убытки. Вначале продавец согласовывает возврат товара с маркетплейсом. После одобрения создается заявка на вывоз груза. Далее продавец согласовывает дату и время вывоза — сделать это можно в личном кабинете селлера. Важный шаг — оформление доверенности на транспортную компанию, которая напрямую передается маркетплейсу. Сделать это можно через ЭДО или с помощью доставки документов. Следующий шаг — оформление продавцом заявки на сайте перевозчика. Перед забором груза представители логистического оператора отправляют данные водителя для оформления пропуска на территорию склада. Пропуск формируется в личном кабинете продавца на маркетплейсе. В назначенный день происходит забор груза с последующей доставкой его на терминал транспортной компании или на склад продавца.

Благодаря такому подходу продавцу не придется самостоятельно контролировать доставку — это экономит как время, так и средства.

¹ https://secrets.tinkoff.ru/razvitie/kak-umenshit-vozvraty/

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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