Михаил Лабудин об обнулении налогов БАС: "Такой подход может стать эффективным инструментом стимулирования отрасли"

Директор АКИТ РФ Михаил Лабудин прокомментировал выступление губернатора на пленарной сессии в Москве и решению об обнулении налогов для разработчиков беспилотных авиационных систем.

"Отрасль беспилотных авиационных систем должна развиваться комплексно по всей стране, а не только в отдельных регионах. В соответствии с планами национального проекта "Беспилотные авиационные системы", к 2030 г. в России планируется создать 48 НПЦ БАС. В регионах такие объекты создаются на базе технопарков и особых экономических зон.

Самарская область, являясь одним из лидеров в сфере развития беспилотной авиации, вносит значительный вклад в формирование технологических компетенций и развитие рынка. Введение меры по полному обнулению региональных налогов для разработчиков БАС, включая сегменты гейминга и образовательных технологий, позволит снизить их налоговую нагрузку, что приведет к росту инвестиционной активности, расширению линейки продукции и импортозамещению. Освободившиеся ресурсы компании смогут направить на реализацию новых проектов, совершенствование технологий и выход на новые рынки.

Считаю, что такой подход может стать эффективным инструментом стимулирования отрасли, и другим регионам целесообразно рассмотреть возможность внедрения аналогичных мер для достижения целевых показателей национального проекта и ускорения развития беспилотных технологий в России", - сказал Лабудин.