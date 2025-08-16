Михаил Лабудин об обнулении налогов БАС: "Такой подход может стать эффективным инструментом стимулирования отрасли"

Директор АКИТ РФ Михаил Лабудин прокомментировал выступление губернатора на пленарной сессии в Москве и решению об обнулении налогов для разработчиков беспилотных авиационных систем.
"Отрасль беспилотных авиационных систем должна развиваться комплексно по всей стране, а не только в отдельных регионах. В соответствии с планами национального проекта "Беспилотные авиационные системы", к 2030 г. в России планируется создать 48 НПЦ БАС. В регионах такие объекты создаются на базе технопарков и особых экономических зон.
Самарская область, являясь одним из лидеров в сфере развития беспилотной авиации, вносит значительный вклад в формирование технологических компетенций и развитие рынка. Введение меры по полному обнулению региональных налогов для разработчиков БАС, включая сегменты гейминга и образовательных технологий, позволит снизить их налоговую нагрузку, что приведет к росту инвестиционной активности, расширению линейки продукции и импортозамещению. Освободившиеся ресурсы компании смогут направить на реализацию новых проектов, совершенствование технологий и выход на новые рынки.
Считаю, что такой подход может стать эффективным инструментом стимулирования отрасли, и другим регионам целесообразно рассмотреть возможность внедрения аналогичных мер для достижения целевых показателей национального проекта и ускорения развития беспилотных технологий в России", - сказал Лабудин.
Последние комментарии
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.