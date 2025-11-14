16+
Экономика и бизнес

Три ведущих промышленных предприятия Самарской области завершили пилотные проекты по внедрению бережливого производства

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ПАО "ЗиТ", "Скадо Производство" и "Лада Лист" завершили реализацию пилотных проектов в рамках федерального проекта "Производительность труда". Внедрение бережливых технологий позволило компаниям значительно сократить производственные циклы, снизить объем незавершенного производства и нарастить выпуск продукции.

Фото: РЦК Самарской области

Конкретные результаты пилотных проектов

ПАО "ЗиТ", ключевой поставщик автомобильных генераторов для АвтоВАЗа, сократило время производственного процесса на 12%, а объем незавершенного производства - на 10%. Это позволило на 11% увеличить выпуск комплектующих для российской автомобильной промышленности. Роста удалось добиться за счет стандартизации операций и оптимизации переналадки оборудования.

"Скадо Производство" (проектирование и изготовление канатных дорог для горнолыжных курортов и городской инфраструктуры) оптимизировало процессы сборки и сварки. Время изготовления сложных конструкций сократилось на 52%, а объем незавершенного производства - на 20%. Благодаря этому выработка в пилотном потоке выросла на 163%, что ускорит реализацию инфраструктурных проектов в стране.

"Лада Лист", запустившая производство экструзионного трудногорючего листа из полипропилена (успешная замена зарубежных аналогов), снизило время производственного цикла на 20% и запасы в потоке - на 23%. Выработка предприятия, выпускающего востребованный материал для производства товаров народного потребления, увеличилась на 27%.

С 2018 г. более 200 предприятий Самарской области участвуют в федеральном проекте "Производительность труда", меняя культуру производства. Совокупный экономический эффект от реализованных мероприятий для региональной промышленности составил 2,8 млрд рублей. Благодаря внедрению новых подходов предприятиям удалось сократить производственные циклы, уменьшить объем незавершенного производства и увеличить выпуск продукции - от автокомпонентов до промышленных материалов.

Реализация проектов стала частью системной работы региона, которая позволила Самарской области занять второе место в национальном рейтинге по эффективности внедрения федерального проекта по итогам 2024 года.

"Второе место - это результат эффективной работы минпромторга Самарской области, Регионального центра компетенций, а также предприятий", - подчеркивает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Каждый успех конкретного предприятия укрепляет позиции всего региона. Для нас важно, чтобы предприятия наращивали выпуск нужной стране продукции быстрее и без лишних затрат", - говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Федеральный проект "Производительность труда", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", нацелен на повышение конкурентоспособности предприятий и создание условий для их устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

Ознакомиться с лучшими практиками и подать заявку на участие в федеральном проекте "Производительность труда" можно на официальных сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

