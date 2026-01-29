Студенты Рязани обсудили начало карьеры в IT с ИТ-холдингом Т1

В январе в рязанском офисе ИТ-холдинга Т1 прошла встреча "Диалог с экспертом", приуроченная ко Дню российского студенчества. Участниками стали цифровые волонтеры — студенты Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета и Рязанского станкостроительного колледжа. Мероприятие организовало АНО "Цифровой регион".
Во встрече принял участие министр цифрового развития Рязанской области Максим Соников. Он поздравил ребят с предстоящим Днем российского студенчества и отметил важность прямого общения студентов с представителями ИТ-бизнеса.
"Сегодня важно не просто получать знания, а понимать, как они применяются на практике и какие специалисты действительно нужны отрасли. Такие встречи помогают студентам увереннее выстраивать свой профессиональный путь и видеть перспективы работы в ИТ в нашем регионе", — отметил министр.
В формате живого разговора с ребятами пообщалась руководитель по региональному развитию ИТ-холдинга Т1 в Рязанской области Ксения Якушина, а также тимлиды компании, которые построили здесь карьеру. Они рассказали о своем опыте работы в холдинге, о том, какие навыки сегодня особенно важны и как строится работа в командах.
"Молодые инженеры — это драйверы цифровой трансформации, которые помогают бизнесу создавать новые решения. Для Т1 принципиально важно выстраивать прямое взаимодействие с вузами и колледжами, чтобы находить такие таланты и показывать возможности карьерного роста внутри компании. Мы ожидаем от будущих коллег креативности, гибкости и способности быстро адаптироваться к изменениям, ведь именно эти качества определяют успех в нашей стремительно развивающейся отрасли", — отметила Ксения Якушина.
Студенты задавали вопросы о старте карьеры, необходимых знаниях и языках программирования, возможностях развития и первых шагах в профессии. В завершение встречи участникам показали офис компании и рассказали, как устроена работа изнутри.
