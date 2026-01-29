16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Студенты Рязани обсудили начало карьеры в IT с ИТ-холдингом Т1 Т1 представил ИИ-платформу, которая подбирает сотрудников за 5 минут Взлом? Спасибо, но нет, или Как защитить себя в цифровой среде в 2026 году Стартовал третий конкурс "Цифровой марафон" от Сбера Рынок на взлёте: как и зачем в России делают видеоигры

ИТ Транспорт и связь

Студенты Рязани обсудили начало карьеры в IT с ИТ-холдингом Т1

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В январе в рязанском офисе ИТ-холдинга Т1 прошла встреча "Диалог с экспертом", приуроченная ко Дню российского студенчества. Участниками стали цифровые волонтеры — студенты Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета и Рязанского станкостроительного колледжа. Мероприятие организовало АНО "Цифровой регион".

Фото: предоставлено Холдингом Т1

Во встрече принял участие министр цифрового развития Рязанской области Максим Соников. Он поздравил ребят с предстоящим Днем российского студенчества и отметил важность прямого общения студентов с представителями ИТ-бизнеса.

"Сегодня важно не просто получать знания, а понимать, как они применяются на практике и какие специалисты действительно нужны отрасли. Такие встречи помогают студентам увереннее выстраивать свой профессиональный путь и видеть перспективы работы в ИТ в нашем регионе", — отметил министр.

В формате живого разговора с ребятами пообщалась руководитель по региональному развитию ИТ-холдинга Т1 в Рязанской области Ксения Якушина, а также тимлиды компании, которые построили здесь карьеру. Они рассказали о своем опыте работы в холдинге, о том, какие навыки сегодня особенно важны и как строится работа в командах.

"Молодые инженеры — это драйверы цифровой трансформации, которые помогают бизнесу создавать новые решения. Для Т1 принципиально важно выстраивать прямое взаимодействие с вузами и колледжами, чтобы находить такие таланты и показывать возможности карьерного роста внутри компании. Мы ожидаем от будущих коллег креативности, гибкости и способности быстро адаптироваться к изменениям, ведь именно эти качества определяют успех в нашей стремительно развивающейся отрасли", — отметила Ксения Якушина.

Студенты задавали вопросы о старте карьеры, необходимых знаниях и языках программирования, возможностях развития и первых шагах в профессии. В завершение встречи участникам показали офис компании и рассказали, как устроена работа изнутри.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1