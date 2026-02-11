ВТБ и Т1 проведут соревнование по машинному обучению Data Fusion Contest 2026 с призовым фондом 3 млн рублей

ВТБ и ИТ-холдинг Т1 запустили ежегодное соревнование по машинному обучению Data Fusion Contest 2026. Его участники разработают и протестируют ML-решения для реальных банковских задач. Конкурс пройдет с 9 февраля по 30 марта 2026 года, его призовой фонд составляет 3 млн рублей.

Соревнование ежегодно собирает специалистов по анализу данных, искусственному интеллекту и машинному обучению как из России, так и из стран СНГ — и дает возможность участникам проявить себя в решении практических кейсов финансового сектора. Помимо этого, проект способствует росту профсообщества и становится площадкой для обмена опытом и развития ИИ-технологий в бизнесе.

"Data Fusion Contest — это возможность проверить, как разные подходы к машинному обучению работают на сложных прикладных бизнес-задачах. Для нас важно находить сильные решения и одновременно развивать культуру открытого обмена знаниями. Поэтому в этом году мы вновь добавили образовательную задачу и специальную номинацию для открытых проектов", — подчеркнул Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования — старший вице-президент ВТБ.

"Соревнования Data Fusion Contest — это важная точка притяжения для профессионального сообщества. Мы видим, что с каждым годом растет как уровень участников, так и практическая ценность решений, разработанных в рамках турнира. Именно такие инициативы помогают ускорять внедрение технологий ИИ и формировать сильную экспертизу на рынке", — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Data Fusion Contest 2026 будет включать в себя три задачи — "Страж", "Киберполка", "Герои". Участники могут представить свои решения сразу во всех направлениях или же сфокусироваться на решении какой-то одной задачи. Также состоятся онлайн-митапы с разборами решений от организаторов соревнования.

В рамках задачи "Страж" участникам необходимо классифицировать неподтвержденные операции клиентов банка на основе обезличенных данных. Во втором направлении — задача "Киберполка" — потребуется провести многокритериальную классификацию для 41 финансового продукта. В задаче "Герои" участники подготовят наилучший план маршрутизации с учетом различных ограничений.

Помимо трех основных треков на Data Fusion Contest 2026 открыта специальная номинация — Companion, в рамках которой жюри выберет лучшие открытые решения по трем задачам, опубликованные участниками до завершения испытаний.

Награждение победителей состоится 8–9 апреля в Москве на конференции Data Fusion. Пройти регистрацию и узнать подробную информацию о Data Fusion Contest 2026 можно на сайте конкурса.