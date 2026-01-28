Взлом? Спасибо, но нет, или Как защитить себя в цифровой среде в 2026 году

Он не имеет веса, состоит из букв и цифр, часто скрыт от глаз, но ценится очень дорого - ведь под его защитой хранятся важные данные. Узнали? Это ваш пароль. И жизнь у него не сахар: за ним постоянно охотятся мошенники, боты и фишинговые сайты.

Знание о том, как беречь собственные пароли, - один из первых шагов к цифровой гигиене. В День защиты персональных данных разберем основные правила, чтобы прокачать знания в сфере кибербезопасности.

Сначала разведка, потом - шаг

Прежде чем вписывать пароль в строку на каком-либо сайте, остановитесь и осмотритесь: правильный ли адрес, нет ли странных букв, лишних символов и подозрительных окон. Фишинговые сайты умеют маскироваться - выглядят знакомо, но ведут не туда. Сначала убедитесь, что перед вами безопасная страница, и только потом вводите логин и пароль.

Хотите дополнительной защиты? Самое время познакомиться с системой безопасности SafeWall от мобильного оператора Т2. Ее не нужно дополнительно устанавливать на смартфон, внутри нет сложных настроек, а все ключевые функции бесплатны для каждого абонента. Например, антифишинг - он блокирует доступ к ресурсам, которые крадут персональные данные с целью мошенничества. Разработанный в партнерстве с компанией "Солар", сервис защищает пароли, банковские и персональные данные от кражи. А еще он ежечасно обновляет базу, которая содержит более 45 тысяч мошеннических ресурсов.

Пароль не терпит чужого любопытства

Не оставляйте его на стикере, прикрепленном к цветку с фикусом у компьютера в офисе. В блокноте, который лежит рядом. Даже бумажка, спрятанная под клавиатурой, не подойдет. Будем честны: надежных вариантов всего два - проверенный менеджер паролей или ваша память.

Короткий код - почти как пароль: он открывает доступ к самому важному

Короткий код, который вы получаете для входа на сервис "Госуслуги" и другие сайты, живет не так долго, как пароль. Но если его перехватят мошенники, они смогут получить доступ к вашим документам и даже финансам. Важно, чтобы эти секретные цифры знали только вы.

Абоненты оператора Т2 защищены от взлома в рамках системы SafeWall: сообщение с кодом от "Госуслуг" доставляется только после завершения звонка, чтобы злоумышленники не смогли получить доступ к аккаунту во время разговора.

Пароль не любит двойников. Зато их любят мошенники

Это на новогодней вечеринке можно прийти с другом в одинаковых свитерах и посмеяться над этим. А вот пароли должны отличаться друг от друга - и чем сильнее, тем лучше. Они любят творческий беспорядок, но только внутри себя: сочетание случайных букв и цифр до сих пор остается самым надежным вариантом. Думаем, не стоит объяснять, почему 12345 и Vasyathebest - плохие пароли.

Иногда пароли убегают в чужие руки. Выход один - срочная замена

Утечки данных, к сожалению, случаются и сегодня - от них никто не застрахован на 100%. В открытый доступ попадают телефоны, адреса электронной почты, а иногда и паспортные данные. Но как понять, что это уже произошло?

В системе безопасности SafeWall от Т2 есть дополнительные функции, которые абонент может подключить по желанию. Одна из таких опций - поиск утечек данных: он помогает вовремя выявить проблему и принять меры. Мониторинг с помощью отчета покажет предполагаемые источники утечки и конкретные данные, попавшие в Сеть. Например, станет ясно, какие пароли стоит срочно заменить.

В Т2 уверены: чувство безопасности в цифровую эпоху не должно быть привилегией. Это базовая потребность каждого, кто ежедневно общается в сети, состоит в десятках чатов и оплачивает покупки онлайн. SafeWall защищает от самых актуальных угроз. Базовый уровень включает функции голосового ассистента, защиту от скрытых подписок и автоматическую маркировку входящих вызовов. При этом платформа позволяет гибко настраивать уровень безопасности, по мере необходимости подключая дополнительные функции.

"Мы исходим из простого принципа: безопасность абонента зависит в том числе от технологических возможностей оператора. И в наших интересах - превратить их в базовый слой защиты для клиентов Т2. В цифровом мире человек не должен разбираться в сложных настройках или подключать отдельные услуги для комфортного нахождения в Сети. Именно так мы подходим к развитию SafeWall - как к системе, которая работает по умолчанию и помогает людям безопасно пользоваться цифровыми сервисами каждый день", - говорит директор макрорегиона "Волга" Т2 Алексей Сидоров.