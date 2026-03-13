В июне между Самарой и Калининградом стартует прямое железнодорожное сообщение

С 1 июня по 28 сентября 2026 г. еженедельно будет курсировать сезонный поезд дальнего следования сообщением Калининград — Челябинск, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги. Поезд следует через Смоленск, Тулу, Пензу, Сызрань, Самару и Уфу.
Состав будет курсировать по понедельникам в 9:55 с прибытием в Челябинск в четверг в 6:18. Время в пути займет 2 дня 17 часов 23 минуты. Из Челябинска состав будет отправляться по четвергам в 21:35 и прибывать в Калининград в воскресенье в 13:25.
Продажа проездных документов на поезда дальнего следования, курсирующих из/в Калининградскую область, открыта за 90 суток до даты отправления.
Из Самары цена билета за плацкартный вагон начинается от 6181 руб., купе — от 9822, купе для инвалидов — от 6298 рублей. Время в пути составит 1 день 22 часа 9 минут.
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!