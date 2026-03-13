В июне между Самарой и Калининградом стартует прямое железнодорожное сообщение

С 1 июня по 28 сентября 2026 г. еженедельно будет курсировать сезонный поезд дальнего следования сообщением Калининград — Челябинск, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги. Поезд следует через Смоленск, Тулу, Пензу, Сызрань, Самару и Уфу.

Состав будет курсировать по понедельникам в 9:55 с прибытием в Челябинск в четверг в 6:18. Время в пути займет 2 дня 17 часов 23 минуты. Из Челябинска состав будет отправляться по четвергам в 21:35 и прибывать в Калининград в воскресенье в 13:25.

Продажа проездных документов на поезда дальнего следования, курсирующих из/в Калининградскую область, открыта за 90 суток до даты отправления.

Из Самары цена билета за плацкартный вагон начинается от 6181 руб., купе — от 9822, купе для инвалидов — от 6298 рублей. Время в пути составит 1 день 22 часа 9 минут.