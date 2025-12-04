16+
"Километры хороших историй": на Авито Авто прокачают "Волгу" и разыграют полмиллиона рублей

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авито Авто, Xzibit и Дима Гордей запускают совместный проект "Километры хороших историй", в рамках которого всемирно известный рэпер, актер и ведущий легендарного шоу "Тачку на прокачку" берется за рестайлинг одного из самых узнаваемых автомобилей в истории страны — ГАЗ-24 "Волга", а все автолюбители получат возможность рассказать хорошие истории о своих любимых авто и выиграть ценные призы.

Совместный проект "Километры хороших историй" строится на личных историях о том самом особенном автомобиле, который есть в жизни каждого автолюбителя. Центральным элементом станет прокачка "того самого авто" для целой эпохи — легендарной "Волги" 1983 года выпуска. Для реализации этой идеи был привлечен опытный тюнер и кастомайзер — автоблогер Дима Гордей.

В сентябре этого года в рамках своего визита в Москву рэпер и ведущий популярного шоу "Тачку на прокачку" Xzibit объявил о начале сотрудничества с российской платформой Авито Авто. Теперь вместе с командой он создаст новую историю для классики отечественного автопрома.

За процессом рестайлинга можно будет следить в соцсетях Димы Гордея и в журнале Авито Авто в специальном разделе "Дневник прокачки". Все необходимые запчасти — от редких оригинальных деталей до современных компонентов тюнинга — как и сам автомобиль были найдены на Авито Авто. Планируется, что обновленная "Волга" в дальнейшем станет частью музейной экспозиции, а значит, ее смогут увидеть все желающие.

Также в рамках проекта "Километры хороших историй" каждый автолюбитель сможет поделиться историей о своем "том самом авто" и стать участником розыгрыша призов от Авито Авто и Xzibit: стильной футболки с автографом рэпера, функционального набора для автопутешествий, билетов на концерт Xzibit и главного приза — полмиллиона рублей на тюнинг, покупку новой машины или другую автомобильную мечту. Все истории будут опубликованы на странице проекта в Журнале Авито Авто. А победителя выберут Xzibit и Дима Гордей. Своими историями уже поделились Ида Галич, Карина Мурашкина, авто блогеры Том Хэнсон и Константин Заруцкий (Академик) и многие другие.

Выбор ГАЗ-24 "Волга" не случаен: эта модель сама по себе — воплощение живых историй. На таких машинах ездили партийные чиновники, дипломаты, деятели культуры и спорта. Среди владельцев — хоккеисты Валерий Харламов и Вячеслав Фетисов, режиссёр Никита Михалков, композитор Микаэл Таривердиев, тренер Олег Романцев. Ее можно увидеть в таких культовых фильмах как "Служебный роман", "Место встречи изменить нельзя" и "Брат-2". Надежная и технологичная преемница "крылатой" ГАЗ-21 выпускалась с 1970 по 1992 год и до сих пор встречается на улицах и в коллекциях по всему миру.

"У каждого автолюбителя есть "тот самый автомобиль" — живой свидетель важнейших моментов жизни. Возможно, именно на нем мы встретили рассвет после свадьбы, забирали детей из роддома или просто молчали о важном в дороге с другом. Иногда такая машина становится символом целой эпохи — как ГАЗ-24 "Волга". Проект "Километры хороших историй" — именно про такие истории. Про эмоции, воспоминания и те тихие, но значимые роли, которые машина играет в нашей жизни", — прокомментировал Никита Макаров, директор по маркетингу Авито Авто.

"Я всегда отдаю дань истории автомобиля и личности, стоящей за ней — именно это позволяет сделать новую версию машины неповторимой и ценной. А эта "Волга"? В ней столько души и стиля! Она прошла через эпохи, видела, как менялись поколения. Теперь мы пишем для нее новую главу", — поделился Xzibit.

"Прокачивать "Волгу" — это как соединить две эпохи: советскую легенду и современный дух тюнинга. Рестайлинг с уважением к машине, которая была символом статуса, свободы и даже киношного шарма, дорогого стоит. И я надеюсь, что среди нынешних владельцев "двадцать четвертой" найдутся те, кто захочет повторить наш опыт. Я немного завидую им: с одной стороны, у них уже есть "та самая" своя история, связанная с этой машиной, а с другой — вдохновившись нашим проектом с Авито Авто, они смогут написать еще одну — очень яркую и запоминающуюся", — подчеркнул Дмитрий Гордей.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

