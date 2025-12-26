Авито: в Самаре на 14% увеличился спрос на автоуслуги

В Самаре увеличился спрос на автоуслуги — по сравнению с ноябрём прошлого года в 2025-м спрос вырос на 14%. Больше всего интереса проявляется к услугам по диагностике и ремонту авто (33%), тюнингу и оборудованию (31%), кузовному ремонту и покраске (13%), мойке и уходу за авто (6%), а также шиномонтажу и ремонту дисков (5%). Данные предоставили аналитики Авито, изучившие динамику спроса и предложения на сезонные автоуслуги.
Из наиболее востребованных в холодное время года, заметнее всего за последний год вырос спрос на услуги по замене антифриза (х4 раза), регулировке фар (х2,5 раза) и замене масла в заднем редукторе (х2,5 раза). В пятёрку лидеров роста вошли услуги по замене фар (х2,5 раза) и масла в переднем редукторе (х2 раза). Это связано с тем, что перед зимой автовладельцы активнее готовят машины к сезону и проводят комплексную диагностику.
Изменение предложения
Объем предложения автоуслуг вырос на 18%. В основном исполнители предлагают услуги по диагностике и ремонту авто (31% предложения), тюнингу и оборудованию (20%), мойке и уходу за авто (15%), кузовному ремонту и покраске (15%), а также помощи при покупке авто (8%).
За последний год объем предложения заметнее всего вырос в услугах по мойке и уходу за авто (х3 раза), замене свечей зажигания (х2,5 раза) и замене водяного насоса (х2,5 раза). Также в топ-5 — услуги по замене антифриза (х2 раза) и рычагов подвески (х2 раза).
Рост предложения сигнализирует о том, что конкуренция за каждого клиента увеличивается. Автосервисы за счет активного продвижения услуг по плановому обслуживанию авто (замена фильтров, масла и т. д.) получают постоянных клиентов, которые в дальнейшем возвращаются к ним для проведения более серьезных и высокомаржинальных ремонтов.
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!