Авито: в Самаре на 14% увеличился спрос на автоуслуги

В Самаре увеличился спрос на автоуслуги — по сравнению с ноябрём прошлого года в 2025-м спрос вырос на 14%. Больше всего интереса проявляется к услугам по диагностике и ремонту авто (33%), тюнингу и оборудованию (31%), кузовному ремонту и покраске (13%), мойке и уходу за авто (6%), а также шиномонтажу и ремонту дисков (5%). Данные предоставили аналитики Авито, изучившие динамику спроса и предложения на сезонные автоуслуги.

Из наиболее востребованных в холодное время года, заметнее всего за последний год вырос спрос на услуги по замене антифриза (х4 раза), регулировке фар (х2,5 раза) и замене масла в заднем редукторе (х2,5 раза). В пятёрку лидеров роста вошли услуги по замене фар (х2,5 раза) и масла в переднем редукторе (х2 раза). Это связано с тем, что перед зимой автовладельцы активнее готовят машины к сезону и проводят комплексную диагностику.

Изменение предложения

Объем предложения автоуслуг вырос на 18%. В основном исполнители предлагают услуги по диагностике и ремонту авто (31% предложения), тюнингу и оборудованию (20%), мойке и уходу за авто (15%), кузовному ремонту и покраске (15%), а также помощи при покупке авто (8%).

За последний год объем предложения заметнее всего вырос в услугах по мойке и уходу за авто (х3 раза), замене свечей зажигания (х2,5 раза) и замене водяного насоса (х2,5 раза). Также в топ-5 — услуги по замене антифриза (х2 раза) и рычагов подвески (х2 раза).

Рост предложения сигнализирует о том, что конкуренция за каждого клиента увеличивается. Автосервисы за счет активного продвижения услуг по плановому обслуживанию авто (замена фильтров, масла и т. д.) получают постоянных клиентов, которые в дальнейшем возвращаются к ним для проведения более серьезных и высокомаржинальных ремонтов.