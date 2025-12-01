Более 8 тысяч пассажиров перевезли экспресс-рейсы до аэропорта "Курумоч" в первый месяц

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области подвели первые итоги работы автобусных экспресс-маршрутов из Самары и Тольятти до международного аэропорта "Курумоч". Новые автобусы № 222 и № 333 перевезли в общей сложности более 8 тысяч жителей и гостей региона.
Проект регулярного сообщения, запущенный 1 ноября по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, успешно встроился в транспортную систему губернии, подтвердив свою востребованность у пассажиров.
Наиболее популярным временем для выезда в аэропорт у самарцев стали дневные рейсы, пик пришелся на 14:00. Жители Тольятти чаще всего отправляются в путь в 12:00.
"Первый месяц работы — важный показатель. Мы видим, что сервис востребован, и это лучшая оценка совместной работы министерства, аэропорта и перевозчиков, — отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов. — Запуск маршрутов накануне Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" позволил сразу интегрировать их в логистику крупного события и проверить в условиях повышенной нагрузки. Затем они доказали свою эффективность и в повседневной жизни. На сегодняшний день маршрутом № 222 — от аэропорта до Самары — воспользовались порядка 6 тысяч человек. Маршрутом № 333 — от аэропорта до Тольятти — более 2 тысяч".
Напомним, маршруты работают в экспресс-режиме с минимальным количеством остановок. Поездка от железнодорожного вокзала Самары занимает в среднем от 65 минут, от ТЦ "Парк Хаус" в Тольятти — от 80 минут. В перевозках задействовано 10 современных автобусов большого класса, оснащенных мягкими креслами и вместительными багажными отсеками. Перевозчиками выступают ООО "Маяк" и ООО "СамараАвтоГаз".
Также продолжается информирование пассажиров. Расписание рейсов доступно на остановочном павильоне на территории аэропорта, а объявления о прибытии автобусов звучат по громкой связи. Данные о наиболее популярном времени отправления будут учитываться перевозчиками для возможной оптимизации графика в будущем.
Запуск новых экспресс-рейсов — часть масштабной программы развития маршрутной сети региона. Всего в 2025 году министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области по просьбам жителей и с целью повышения качества транспортного обслуживания открыто пять новых маршрутов.
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!