16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 8 тысяч пассажиров перевезли экспресс-рейсы до аэропорта "Курумоч" в первый месяц Авито Авто: внимание покупателей сместилось в сторону новых авто Авто Саммит 2025: профессионалы отрасли обсудили развитие российского авторынка В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро В "Хватамбе" на Авито впервые появились новые автомобили LADA

Транспорт Транспорт и связь

Более 8 тысяч пассажиров перевезли экспресс-рейсы до аэропорта "Курумоч" в первый месяц

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области подвели первые итоги работы автобусных экспресс-маршрутов из Самары и Тольятти до международного аэропорта "Курумоч". Новые автобусы № 222 и № 333 перевезли в общей сложности более 8 тысяч жителей и гостей региона.

Проект регулярного сообщения, запущенный 1 ноября по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, успешно встроился в транспортную систему губернии, подтвердив свою востребованность у пассажиров.

Наиболее популярным временем для выезда в аэропорт у самарцев стали дневные рейсы, пик пришелся на 14:00. Жители Тольятти чаще всего отправляются в путь в 12:00.

"Первый месяц работы — важный показатель. Мы видим, что сервис востребован, и это лучшая оценка совместной работы министерства, аэропорта и перевозчиков, — отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов. — Запуск маршрутов накануне Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" позволил сразу интегрировать их в логистику крупного события и проверить в условиях повышенной нагрузки. Затем они доказали свою эффективность и в повседневной жизни. На сегодняшний день маршрутом № 222 — от аэропорта до Самары — воспользовались порядка 6 тысяч человек. Маршрутом № 333 — от аэропорта до Тольятти — более 2 тысяч".

Напомним, маршруты работают в экспресс-режиме с минимальным количеством остановок. Поездка от железнодорожного вокзала Самары занимает в среднем от 65 минут, от ТЦ "Парк Хаус" в Тольятти — от 80 минут. В перевозках задействовано 10 современных автобусов большого класса, оснащенных мягкими креслами и вместительными багажными отсеками. Перевозчиками выступают ООО "Маяк" и ООО "СамараАвтоГаз".

Также продолжается информирование пассажиров. Расписание рейсов доступно на остановочном павильоне на территории аэропорта, а объявления о прибытии автобусов звучат по громкой связи. Данные о наиболее популярном времени отправления будут учитываться перевозчиками для возможной оптимизации графика в будущем.

Запуск новых экспресс-рейсов — часть масштабной программы развития маршрутной сети региона. Всего в 2025 году министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области по просьбам жителей и с целью повышения качества транспортного обслуживания открыто пять новых маршрутов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4