Транспорт Транспорт и связь

Нейросети Авито помогут пользователям оценить стоимость своей машины в "Гараже"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Технологическая платформа Авито Авто запустила в сервисе "Гараж" услугу оценки автомобилей, основанную на собственных нейросетях и ML-моделях компании. Алгоритмы анализируют характеристики машины, рыночные данные и историю эксплуатации, чтобы определить максимально точную цену. Для пользователей это быстрый и удобный способ узнать стоимость своего автомобиля, для рынка — повышение прозрачности сделок, а для компании — ещё один шаг в развитии цифровых решений для владельцев машин и внедрении машинного обучения для оптимизации пользовательского опыта.

По информации Авито Авто, более трети пользователей сервиса хранят данные о своем автомобиле в сервисе Гараж, а каждый пятый пользователь ищет запчасти для своего автомобиля через этот сервис. Благодаря этому решению Авито Авто сможет претворить в жизнь планы по добавлению в сервис более половины активного автопарка России.

В основе нового инструмента лежит сервис Авито Оценка для определения рыночной стоимости автомобилей с пробегом. Благодаря использованию комбинации классических алгоритмов и искусственного интеллекта он анализирует различные факторы, влияющие на цену: год выпуска, модель, поколение, модификацию, тип кузова, цвет, количество дверей, дополнительные опции, спрос и предложение, регион, данные о реальных сделках с похожими авто.

"Мы стремимся сделать процесс владения и обслуживания транспортного средства максимально простым и комфортным за счет внедрения новых цифровых решений. Мы знаем, что в 2025 году 85% потенциальных покупателей начинают поиски онлайн, а 66% тех, кто совершил покупку, нашли машину в интернете. Запуск возможности оценки стоимости авто в "Гараже" призван сделать рынок автомобилей с пробегом более прозрачным и предсказуемым. А для автовладельцев появится возможность легко следить за изменениями цен на свои автомобили и принимать более обоснованные решения о продаже. Запуск функции оценки в "Гараже" вписывается в стратегию Авито по развитию сервисов для всего жизненного цикла автомобиля — от покупки и обслуживания до продажи", — отмечает Алексей Головин, директор категории "Запчасти и Автосервисы" в Авито.

Также Авито Оценка использует информацию из Автотеки (онлайн-сервис проверки авто), куда попадают сведения о пробеге, наличии ДТП, количестве владельцев, работе в каршеринге или такси, ограничениях на регистрацию и залог. На основе всех этих данных определяется рыночная стоимость машины. Нейросеть учитывает в том числе и данные по конкретному автомобилю. Это позволит владельцам автомобилей получить точную информацию о том, какую цену можно назначить, чтобы повысить шансы для быстрой и выгодной продажи.

Как работает технология

Технология оценки автомобилей в "Гараже" основана на комбинации классических методов анализа и собственных ML-моделей Авито и проходит несколько этапов.

1. Поиск аналогов. Специально обученная модель подбирает выборку максимально близких автомобилей — по марке, модели, поколению, году выпуска и другим характеристикам. Это позволяет исключить нерелевантные данные и сравнивать машину только с корректными аналогами.

2. Базовое моделирование. Для выявления зависимости цены от ключевых факторов применяется линейная регрессия — специальная математическая модель. Она учитывает пробег, год выпуска, количество владельцев и формирует базовую оценку.

3. Многофакторная корректировка. На финальном этапе подключается более сложная ML-модель, которая уточняет результат, используя расширенный набор признаков: комплектацию, цвет, региональную востребованность модели и статистику реальных сделок на платформе.

Такое сочетание обеспечивает формирование итоговой оценки, максимально приближенной к рыночной стоимости и релевантной для конкретного автомобиля.

"Гараж" Авито Авто — специальный сервис для подбора запчастей для автомобилей, услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств. При подборе автокомпонентов алгоритмы "Гаража" учитывают параметры вашего автомобиля и убирают из ленты все неподходящие варианты. "Гараж" был запущен в прошлом году, и на сегодняшний день более трети аудитории категории уже добавили в него свои автомобили. Сервис упрощает поиск запчастей, автосервисов и работу с продавцами, а теперь помогает и с оценкой стоимости авто.

