Транспорт Транспорт и связь

Продление метро до Крутых Ключей назвали перспективным

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
За девять месяцев 2025 года пассажиропоток Самарского метрополитена составил 8,6 млн человек. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил руководитель департамента Владимир Чичев.

Фото: пресс-служба мэрии Самары
Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы" Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы"
Самара находится на пути развития транспортной системы. Какие проблемы предстоит преодолеть? Как продвигается модернизация общественного транспорта? Стоит ли ожидать повышения стоимости проезда? Какие развязки предлагается построить для решения проблемы пробок? Почему город решился на организацию платных парковок? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев.

"В долгосрочной перспективе пассажиропоток метро можно увеличить за счет организации в районе станций метрополитена точек притяжения - например, торговых, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных центров, а также комплексного развития Безымянки", - заявил глава дептранса.

Также Владимир Чичев поделился мнением о том, нужно ли в Самаре продолжать строить метро:

"Продолжение строительства метрополитена требуется для развития городской транспортной инфраструктуры. Перспективным является продление действующей линии метрополитена от станции "Театральная" до сквера Высоцкого, а также строительство второй ветки вдоль Московского шоссе до микрорайона Крутые Ключи, с организацией пересадочного узла, связывающего две линии на станции "Московская".

В Самаре завершается строительство станции метро "Театральная". Региональные власти видят необходимость еще в пяти. В частности, рассматривается вариант провести метро к набережной и железнодорожному вокзалу.

