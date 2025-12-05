Продление метро до Крутых Ключей назвали перспективным

За девять месяцев 2025 года пассажиропоток Самарского метрополитена составил 8,6 млн человек. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил руководитель департамента Владимир Чичев.
"В долгосрочной перспективе пассажиропоток метро можно увеличить за счет организации в районе станций метрополитена точек притяжения - например, торговых, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных центров, а также комплексного развития Безымянки", - заявил глава дептранса.
Также Владимир Чичев поделился мнением о том, нужно ли в Самаре продолжать строить метро:
"Продолжение строительства метрополитена требуется для развития городской транспортной инфраструктуры. Перспективным является продление действующей линии метрополитена от станции "Театральная" до сквера Высоцкого, а также строительство второй ветки вдоль Московского шоссе до микрорайона Крутые Ключи, с организацией пересадочного узла, связывающего две линии на станции "Московская".
В Самаре завершается строительство станции метро "Театральная". Региональные власти видят необходимость еще в пяти. В частности, рассматривается вариант провести метро к набережной и железнодорожному вокзалу.
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!