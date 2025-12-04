16+
Тартарус ждет: стартует открытое бета-тестирование шутера PIONER на "Играх Ростелеком"

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Пользователям платформы "Игры Ростелеком" с 4 по 9 декабря доступно финальное открытое бета-тестирование шутера PIONER (18+). Действие разворачивается на постапокалиптическом острове Тартарус, игра побуждает игроков исследовать, разрабатывать стратегии и выживать в мире, где от их выбора многое зависит. На этапе тестирования игроки смогут опробовать новые механики и получить уникальные игровые бонусы. Премьера шутера, разрабатываемого российской студией GFAGames, состоится эксклюзивно на платформе "Игры Ростелеком" 16 декабря.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

На платформе "Игры Ростелеком" можно сделать официальный предзаказ игры, которую можно будет скачать на платформе и получить уникальные бонусы. Во время бета-тестирования игрокам будет доступна полная сюжетная кампания, новые рейды, локации (Среднеземье, Грибная равнина и другие территории) и несколько режимов командного боя, то есть больше контента, чем было представлено ранее в демоверсии или плейтестах.

Антон Быковский, директор игрового направления "Ростелекома":

"Бета-доступ к Pioner — первое открытое тестирование на платформе "Игры Ростелеком". Это проверка не только для игры, но и для нас самих. Мы уверены, что оно пройдет успешно и подтвердит, что серверные возможности "Ростелекома" способны обеспечить наилучший игровой опыт".

Александр Никитин, основатель, CEO GFAGames:

"Мы проводим финальное тестирование, чтобы проверить, как работают критически важные системы и ключевые модули при нагрузке. Тестирование необходимо, чтобы на запуске игроки смогли получить удовольствие, а технические проблемы были сведены к минимуму. Надеемся, что в тестировании примет участие как можно больше игроков. Удачи на Тартарусе!"

Начать тестирование российские игроки смогут 4 декабря в 17:00 одновременно со всем миром. Чтобы запустить игру, необходимо скачать лаунчер с сайта "Игр Ростелеком" и установить его на ПК, в нем будет доступна игра "PIONER Открытое бета тестирование". Бета-тестеры смогут делиться обратной связью и сообщать разработчикам об ошибках через форму в самой игре и в социальных сетях Pioner.

"Игры Ростелеком" — новая онлайн-платформа для геймеров, предоставляющая уникальные возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет игровой маркетплейс и лаунчер для партнеров из игровой индустрии.

