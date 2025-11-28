Т2 запустила специальный тариф для клиентов банка ПСБ

T2, российский оператор мобильной связи, запустил специальный тариф для розничных клиентов банка ПСБ. В новом предложении клиентам банка доступны безлимитный интернет-трафик и 1000 минут за 300 рублей.

Также в новый тариф входят безлимитные звонки на T2, 200 sms и 1000 минут на остальные мобильные номера России, а также безлимитные соцсети и мессенеджеры. К преимуществам предложения относятся перенос неиспользованных минут и гигабайтов на следующий месяц, защита от скрытых подписок, возможность подключить MiXX, отсутствие блокировки при отрицательном балансе, номер телефона, который будет закреплен за клиентом навсегда, даже если он не пользуется им длительное время.

Подключить специальный тарифный план можно в мобильном приложении ПСБ. Для этого необходимо оформить заявку на подключение, выбрать способ получения сим-карты. Для этого тарифа доступен самовывоз или курьерская доставка.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" T2:

"Сотрудничество телеком-предприятий и банков выгодно не только для партнеров, но и для их клиентов. Мы включили в новый тариф наши ключевые преимущества, которые помогут остаться на связи при любых условиях и сохранить за собой выгоду. Как цифровой оператор, Т2 открыта для партнерства с крупными компаниями, и множество проектов ранее уже были реализованы именно при участии банков. Уверен, что такой подход позволит нам совершенствовать существующие сервисы и услуги, а также выводить на рынок новые уникальные продукты как для бизнеса, так и для широкой аудитории".

*Тариф доступен только для новых подключений или переходов в Т2 со своим номером от другого оператора.