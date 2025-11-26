16+
Жители отдаленных регионов получили доступ сразу к мобильному и домашнему интернету

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Новая услуга стала доступна жителям Амурской, Магаданской и Сахалинской области, Камчатского края и Республики Саха (Якутия). Теперь местные жители смогут не только пользоваться сотовой связью, но и подключить у того же оператора домашний интернет, а также получить пакетный доступ к популярным онлайн‑кинотеатрам и ТВ.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Данная услуга для жителей этих территорий стала возможна благодаря FVNO-модели (Fixed Virtual Network Operator — "виртуальный оператор фиксированной связи"). Она представляет собой предложение конвергентного продукта, объединяющего услуги мобильной и фиксированной связи при отсутствии у одного из партнёров собственной инфраструктуры широкополосного доступа в интернет. Проект реализован благодаря партнерству компаний МегаФон и "Ростелеком".

"Мы завершили первый этап развития проекта по расширению географии доступа конвергентного продукта. Благодарим партнёров: их инфраструктура и экспертиза позволили нам быстро и качественно масштабировать сервис. Следующий шаг — использование сети нашего партнёра в тех регионах, где у МегаФона уже есть собственная инфраструктура проводного интернета. За счёт этого мы сумеем кратно усилить проникновение услуги и повысить её доступность для ещё большего числа россиян", — говорит директор по развитию фиксированного бизнеса МегаФона Артём Филин.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

