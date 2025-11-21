Встречаемся в цифровом офисе: "Ростелеком" открыл первое деловое пространство в формате шеринга

"Ростелеком" запускает сеть цифровых офисных пространств в формате шеринга. Полностью готовые рабочие пространства, которые можно арендовать на короткий срок через специальное приложение для смартфона. Аудитория проекта "РТК Шеринг" — бизнес с распределенными командами и компании, использующие удаленный формат работы, которые хотят повысить производительность и креативность сотрудников. "Цифровой офис" даст им возможность эффективно организовать работу своих команд без необходимости значительных инвестиций в ремонт, оснащение и управление офисом.

Цифровой офис в "РТК Шеринге" представляет собой приватное рабочее пространство с возможностью краткосрочной гибкой аренды для компаний. Это обеспечивает конфиденциальность и комфорт, недоступные в классических коворкингах. Компании могут снять офисы как на два-три дня в неделю, например, для проведения планерок или синхронизации удаленных команд, так и на более длительные периоды. Процесс аренды полностью автоматизирован: выбрать офис, забронировать его, подписать договор можно прямо в приложении. Это позволяет компаниям максимально оперативно начать пользоваться пространством.

Первый такой офис "Ростелеком" открыл в ТЦ "Мозаика" в Москве. Кроме технологичных рабочих мест в нем есть специализированные зоны для встреч, презентаций и переговоров, а также полностью оборудованная студия звукозаписи, где можно записывать подкасты, интервью и вести стримы.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП "Ростелекома":



"Мы видим растущий интерес к такому формату со стороны владельцев недвижимости, в частности, торговых центров — для них это отличная возможность привлечь больше посетителей и снизить риски потерь от пустующих площадей. Компаниям-арендаторам краткосрочная аренда офисов позволяет сосредоточиться на решении ключевых бизнес-задач, а не на поиске и обустройстве пространства. Мы уделили особое внимание удобству и производительности: каждое рабочее место оснащено эргономичной мебелью, производительным оборудованием и подключено к высокоскоростному интернету. Предлагая российским компаниям не только востребованные цифровые решения, но и удобные рабочие пространства, "Ростелеком" стремится создать во всех смыслах комфортную среду для развития бизнеса".

"Ростелеком" будет развивать проект не только как собственный продукт, но и по франшизе (подробная информация — на сайте). Это позволит быстро масштабировать сеть по всей стране и предложить предпринимателям понятную бизнес-модель с высокой рентабельностью.

Размещение в торговых центрах обеспечит доступность инфраструктуры и позволит сотрудникам компаний-арендаторов экономить время на решение личных задач: магазины, фуд-корты, фитнес-клубы, МФЦ и другие сервисы здесь находятся в шаговой доступности.