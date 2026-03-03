16+
Т2 обнулила стоимость мобильного интернета и звонков для клиентов на Ближнем Востоке

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
T2, российский оператор мобильной связи, ввел дополнительные меры поддержки клиентов в странах Ближнего Востока: компания сделала бесплатной связь для абонентов, находящихся в регионе. Абоненты оператора могут совершать входящие и исходящие звонки, а также пользоваться услугой безлимитного интернета бесплатно. Особые условия в роуминге применяются на время острой фазы конфликта, действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента.

Клиенты T2 могут бесплатно совершать все входящие и исходящие звонки на номера РФ и пользоваться услугой безлимитного интернета на территории стран Ближнего Востока. Оператор также предоставляет 30 минут в сутки для исходящих звонков на номера страны пребывания.

Льготные условия распространяются на абонентов, находящихся в Израиле, Иордании, Ираке, Иране, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и в Саудовской Аравии. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента. Это позволит абонентам оставаться на связи с близкими, получать актуальную информацию от российских диппредставительств, авиаперевозчиков и турпоператоров.

Ранее Т2 обнулила стоимость звонков на горячие линии ассоциации "Турпомощь" и ситуационно-кризисного центра МИД для клиентов, находящихся на Ближнем Востоке.

