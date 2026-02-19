16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Простой и бесплатный способ привязать китайский номер к российской сим-карте с помощью Билайна.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Между Россией и Китаем стремительно растёт обмен технологиями, товарами, специалистами и студентами — и вместе с этим обостряется тема связи. Вопрос "как получить рабочий китайский номер" уже давно перестал быть нишевым: без него, например, невозможно получить доступ к популярным китайским приложениям и сервисам, а владельцы китайских авто остаются без части функций в своём автомобиле, так как не могут авторизоваться в нём.

В интернете можно найти не одну историю о том, как в попытках получить рабочую китайскую сим-карту россиянам приходилось летать в Китай, соглашаться на дорогие и далеко не всегда подходящие условия.

Однако не все знают, что Билайн уже решил эту проблему. Оператор в партнерстве с China Mobile International даёт бесплатную возможность привязать виртуальный китайский номер прямо на российскую сим-карту онлайн и на лучших условиях. Подробно рассказываем, как это сделать.

Как оформить китайский номер онлайн — пошаговая инструкция

Билайн переводит "охоту за китайским номером" из дорогостоящего и нередко логистически сложного шага в обычную и безопасную услугу: онлайн-оформление, одна сим и приём смс/звонков — без переплаты.

Благодаря партнерству с китайским оператором China Mobile International теперь можно связать российский номер с китайским прямо на одной сим-карте Билайна. Эта услуга доступна бесплатно и сработает только на тарифе beeChina. В результате вам не придется менять сим-карты или носить два телефона: родственники и коллеги в Китае звонят на знакомый китайский номер, а клиент отвечает в России без международных затрат. Такой входящий звонок — бесплатный, а исходящий у китайской стороны тарифицируется как домашний, а не международный вызов. Перезвонить им из России в Китай можно, заплатив всего 3 рубля за минуту разговора. Также через номер Билайна можно получать проверочные коды китайских приложений, отправленные на китайский номер, и делать это мгновенно.

Что потребуется:

1. Активная сим-карта Билайна с тарифом beeChina.

2. Заграничный паспорт.

3. Смартфон с камерой для удалённой верификации.

4. Доступ к интернету и рабочая электронная почта, к которой вы имеете доступ.

Шаг 1: подключите тариф beeChina

1. Получите сим-карту с тарифом beeChina. Это можно сделать в офисе обслуживания клиентов Билайна. Можно выбрать новый номер или перейти со своим от другого оператора в Билайн.

2. Выберите наполнение тарифа: сравните пакеты — ГБ, минуты, цену.

3. Убедитесь, что ваша сим-карта активна и вы принимаете смс и обычные звонки.

Шаг 2: создайте заявку на получение китайского виртуального номера

1. Авторизуйтесь на CMLink. Введите номер Билайна с тарифом beeChina.

2. Выберите опцию — "Оформить виртуальный номер". Далее укажите материковый Китай или Гонконг в зависимости от ваших задач.

3. Выберите бесплатный виртуальный китайский номер. Если у вас уже есть действующий номер китайского оператора China Mobile International, то вы можете привязать его к российской сим или выбрать новый.

Шаг 3: пройдите верификацию

1. Загрузите фото/скан загранпаспорта.

2. Запишите короткое видео с паспортом в кадре согласно инструкции.

3. Отправьте материалы для проверки.

Шаг 4: активация виртуального номера

1. После успешной верификации в личном кабинете появится статус "Активирован" и панель управления номером.

2. Настройте переадресацию. Выберите "Переадресация звонков" и "Переадресация смс" и включите их на ваш российский номер.

Шаг 5: начните использование номера

