Экономика и бизнес

"Северсталь Сеть" анонсировала новый подход к работе со средним и малым бизнесом

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Директор по маркетингу "Северсталь Сети" Анатолий Плотников выступил на 19‑й Общероссийской конференции "Региональная металлоторговля России", представив подход компании к развитию партнёрства со средним и малым бизнесом на рынке металлопроката.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь Сеть"

Сегодня российский рынок металлопроката проходит через жесткую "проверку на прочность", которая заставляет участников отрасли пересматривать привычные модели работы и отношения с клиентами. По словам Анатолия Плотникова, снижение спроса и ужесточение финансовых условий делают традиционные способы ведения бизнеса всё менее устойчивыми для участников отрасли. При этом фундаментальные драйверы — строительство и инфраструктурное развитие — сохраняются, однако сами по себе они уже не гарантируют стабильности: для клиентов всё важнее становится то, с кем и на каких условиях они проходят этот цикл и готовятся к будущему росту.

Наиболее остро текущие условия чувствуют компании среднего и малого бизнеса: у них, как правило, меньше финансовый запас прочности и более ограниченная инфраструктура — меньше складских мощностей, транспорта, ресурсов для планирования, поэтому любая ошибка в управлении оборотным капиталом быстрее отражается на устойчивости. Одновременно именно эти компании находятся ближе всех к конечному потребителю в регионах, быстрее других реагируют на изменение спроса и лучше понимают специфику локальных рынков. В таких условиях поддержка среднего и малого бизнеса становится для отрасли одним из приоритетов. Компаниям МСБ нужен партнёр, который выступает не только поставщиком металла, но и проводником к новым возможностям: клиенты прямо обозначают запрос на предсказуемость поставок, расширенный и управляемый сортамент, доступные финансовые инструменты и глубокую отраслевую экспертизу, помогающую им развивать собственный бизнес.

Ответом на этот запрос стало объединение в ноябре 2025 года компаний "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП" под единым брендом "Северсталь Сеть" и создание стратегического партнёра для среднего и малого бизнеса, который сочетает в себе гибкость классического трейдера с возможностями крупного производителя, высоким уровнем сервиса и нишевой экспертизой. Для клиентов это, в первую очередь, означает доступ к широкому сортаменту с учётом региональной специфики.

В любой точке сети клиент может приобрести ключевые позиции — от плоского до трубного и фасонного проката, включая продукцию с улучшенными свойствами и решения для различных отраслей: для строительного рынка — прокат Coversafe для сэндвич-панелей и кровельные бренды Rooftop, для машиностроения — линейку высокопрочных сталей POWERS и сталь для лазерной резки Steelazer, для инфраструктурных проектов — многогранные шпунты Grani и Grani Pro и другие продукты. Сортаментные матрицы филиалов формируются на основе реального потребления в каждом регионе, поэтому нужные позиции с высокой вероятностью доступны на ближайшем складе.

Широкая сеть из более чем 66 складов в России и Республике Беларусь обеспечивает быструю отгрузку и сокращает сроки доставки, а возможность закупать небольшие партии позволяет компаниям МСБ не замораживать оборотные средства. При этом компания гарантирует высокий уровень базового сервиса: стабильное качество продукции, чёткое соблюдение сроков отгрузки, выстроенную логистику и оперативную обратную связь. Дополнительно клиенты "Северсталь Сети" получают доступ к тому, что раньше было доступно преимущественно крупным корпоративным заказчикам: инженерному консультированию, технической поддержке при выборе марок стали и форматов поставки, продуманным моделям снабжения и совместным программам продвижения, адаптированным под масштаб и задачи конкретного бизнеса.

Для повышения эффективности работы с металлом компания развивает сеть сервисных металлоцентров по всей стране: клиентам доступны услуги точной резки малотоннажных партий, вариативная сортировка для любого сортамента и поставка продукции с учётом требований к транспортировке и хранению и многоступенчатым контролем качества. Отдельный блок — финансовые решения, которые помогают компаниям МСБ управлять оборотным капиталом и проходить периоды повышенной волатильности. Для клиента это означает, что он может планировать закупки исходя из потребностей производства и спроса, а не только остатка на счёте, сохраняя контролируемую нагрузку на денежный поток.

В этой конфигурации "Северсталь Сеть" становится для компаний среднего и малого бизнеса не просто поставщиком металлопроката, а стратегическим партнёром, который берёт на себя критически важные элементы инфраструктуры и позволяет региональным компаниям сосредоточиться на своём рынке, своих заказчиках и своём продукте.

В условиях, когда рынок объективно "отсекает" слабых игроков, именно такие партнёрские связки между производителем и МСБ будут определять облик российской металлоторговли в ближайшие годы, и именно такую поддержку обеспечивает "Северсталь Сеть".

