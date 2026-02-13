Авито Авто: Lada Granta стала самой востребованной моделью на рынке новых авто в Самарской области

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по популярности и средним ценам на новые автомобили в Самарской области в январе 2026 года и сравнили их с декабрем 2025 года. Оказалась, что отечественная Lada Granta стала самым востребованным автомобилем, а ее средняя стоимость составила 1,1 млн рублей.
По данным Авито Авто, в январе 2026 года в Самарской области звание бестселлера на рынке новых автомобилей удерживала российская Lada (доля в общем показателе интереса составила 24,9%). На втором месте TENET (9,3%). Следующие строчки занимают китайские HAVAL и Changan (7,4% каждый). Пятую позицию занимает Chery (5,7%).
В числе самых востребованных моделей оказались Lada Granta, Niva Legend и Vesta, TENET T4 и TENET T7. В топ-10 также попали Tank 300, Lada Niva Travel, HAVAL Jolion, OMODA C5 и Changan UNI-S.
В январе 2026 года средняя цена нового автомобиля составила 2,8 миллиона рублей. При этом средняя цена некоторых моделей снизилась по сравнению аналогичным периодом 2025 года. Среди наиболее популярных авто оказались JAECOO J7 (-3,8%, 3 260 000 рублей) и Geely Cityray (-1,2%, 3 215 000 рублей).
