В Самарской области ветераны СВО завершили обучение в федеральной программе "СВОй бизнес"

В пятницу, 13 февраля, на площадке Международного института рынка состоялась встреча с выпускниками федеральной образовательной программы по предпринимательству "СВОй бизнес". По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ее провел врио вице-губернатора Вячеслав Романов.

Программа реализуется партией "Единая Россия" в рамках федерального партийного проекта "Предпринимательство" при поддержке "Опоры России" и Корпорации МСП. Ее ключевая цель — адаптация защитников отечества к гражданской жизни через раскрытие их предпринимательского потенциала, формирование необходимых компетенций и помощь в открытии собственного дела. Самарская область стала одним из 37 регионов России, где состоялась эта программа.

"Иметь свое дело — значит неустанно трудиться, нести повышенную ответственность, просчитывать все риски, постоянно развиваться. Но за время обучения вы уже прошли серьезный путь — освоили ключевые аспекты предпринимательской деятельности, погрузились в тонкости бизнес‑планирования, изучили юридические и финансовые механизмы, познакомились с реальными кейсами и опытом успешных предпринимателей. Уверен, что все эти навыки и знания помогут вам справиться со многими трудностями", — обратился к выпускникам программы Вячеслав Романов.

Участниками программы стали 21 человек — участники СВО, ветераны боевых действий, а также члены их семей. Программа проходила в Самарском университете государственного управления "Международный институт рынка". Интенсивный пятидневный курс включил в себя лекции и мастер-классы по основам бизнеса, бизнес-планированию, маркетингу, налогообложению, юридическим аспектам и мерам государственной поддержки.

Спикерами выступили эксперты Корпорации МСП, регионального минэкономразвития, УФНС, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также представители филиала фонда "Защитники Отечества" и практикующие юристы. Курс завершился вручением сертификатов, дающих право на дальнейшее развитие в проекте.

Финалисты программы презентовали свои проекты. Начинающие предприниматели представили бизнес-идеи в разных сферах: от производства и сельского хозяйства до сферы услуг и ИТ. Приглашенные эксперты обсудили с авторами проектов перспективы их реализации, возможность масштабирования и интеграции в действующие региональные институты развития.

Теперь выпускники федеральной программы смогут продолжить обучение в региональной специальной комплексной программе "СВОе Дело. Самарская область". Прохождение этого курса даст право на участие в конкурсе грантов, победители которого смогут получить до 500 тыс. руб. на реализацию своих бизнес-планов.

Региональная программа "СВОе Дело. Самарская область" реализуется областным минэкономразвития и центром "Мой бизнес" при поддержке правительства Самарской области и фонда "Защитники Отечества" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Регистрация открыта по ссылке до 16 февраля.