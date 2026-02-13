Специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" помогли улучшить температурный режим в школе № 78 в Самаре

Сотрудники тепловой инспекции Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" приняли участие в выездном совещании, на котором рассматривалось теплоснабжение школы № 78 Промышленного района. На мероприятии также присутствовали эксперты Общероссийского народного фронта, представители департаментов образования и городского хозяйства и экологии Самары, родители учащихся.
Температура в учебных помещениях школы заметно снизилась 3 февраля. При этом тепловые сети работали без замечаний, обходы коммуникаций никаких дефектов не выявили. Специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" проанализировали данные приборов учёта и предположили, что проблема возникла в тепловом узле учебного заведения. Благодаря обследованию была обнаружена неисправность в работе элеваторного устройства, отвечающего за поддержание оптимальной температуры отопления в здании. После её устранения ситуация в школе улучшилась, что отметили все участники выездного совещания.
"По результатам осмотра внутренних инженерных систем мы выдали дополнительные рекомендации, которые позволят в будущем настроить комфортный температурный режим во всех помещениях школы. В частности, в тепловом узле заведения требуется выполнить промывку фильтра. Кроме того, заметный эффект принесёт герметизация окон и межпанельных швов. Подобные недочёты характерны для многих школ, построенных в 70-80-х годах прошлого века", — объяснил технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Чурсанов.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?