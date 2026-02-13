Специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" помогли улучшить температурный режим в школе № 78 в Самаре

Сотрудники тепловой инспекции Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" приняли участие в выездном совещании, на котором рассматривалось теплоснабжение школы № 78 Промышленного района. На мероприятии также присутствовали эксперты Общероссийского народного фронта, представители департаментов образования и городского хозяйства и экологии Самары, родители учащихся.

Температура в учебных помещениях школы заметно снизилась 3 февраля. При этом тепловые сети работали без замечаний, обходы коммуникаций никаких дефектов не выявили. Специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" проанализировали данные приборов учёта и предположили, что проблема возникла в тепловом узле учебного заведения. Благодаря обследованию была обнаружена неисправность в работе элеваторного устройства, отвечающего за поддержание оптимальной температуры отопления в здании. После её устранения ситуация в школе улучшилась, что отметили все участники выездного совещания.

"По результатам осмотра внутренних инженерных систем мы выдали дополнительные рекомендации, которые позволят в будущем настроить комфортный температурный режим во всех помещениях школы. В частности, в тепловом узле заведения требуется выполнить промывку фильтра. Кроме того, заметный эффект принесёт герметизация окон и межпанельных швов. Подобные недочёты характерны для многих школ, построенных в 70-80-х годах прошлого века", — объяснил технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Чурсанов.