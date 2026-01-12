В Самаре штрафы за плохую уборку снега будут выставлять "автоматом"

Госжилинспекция инициировала внесение поправок к региональный закон об административных правонарушениях. Подробности на оперативном совещании правительства в понедельник, 12 января, озвучил врио главы ведомства Георгий Степанян.

"Речь идет о внедрении автоматической фиксации вышеописанных правонарушений с помощью аппаратных комплексов и передачи полномочий по назначению штрафа в автоматическом режиме в ГИС "Электронное ЖКХ", если такие нарушения были выявлены данными комплексами, — рассказал Георгий Степанян. — Штраф в упрощенном порядке, без составления протоколов, автоматически падает лицу, которое ответственно за содержание территории".

По его словам, такая практика уже реализована в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге. Она позволит обеспечить сквозной и непрерывный контроль за уборкой территорий.

Запуск системы автоматизированного мониторинга анонсировали еще в декабре прошлого года. Комплексы с камерами устанавливают на автомобили. При объезде территорий они с помощью искусственного интеллекта будут выявлять нарушения, в том числе некачественную уборку улиц, снежные навалы, горы мусора, ямы и выбоины на дорогах, дефекты разметки и другие. Данные автоматически будут отправляться в ГИС "Электронное ЖКХ", фактически — непосредственно в ответственную организацию.