Жене участника СВО из Тольятти выставили счет за воду на 94 тыс. рублей

В Самарской области Госжилинспекция разбиралась с огромным счетом за воду.

Дело в том, что в Тольятти жене мобилизованного начислили 94 тыс. руб. за воду. Инспекция начала проверку, а для обсуждения ситуации организовали совещание с участием ресурсоснабжающей организации.

В итоге решили сделать корректировку начисления из-за неисправного прибора учета.