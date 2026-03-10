Самарца по поручению президента наградят "Золотой Звездой" Героя РФ

Подвиг самарского сержанта Сергея Ярашева прогремел на всю страну после того, как глава ДНР Денис Пушилин рассказал о нём на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В невероятно тяжёлых условиях близ населённого пункта Гришино Сергей Ярашев на протяжении 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции. Всё это время боец подвергался постоянным атакам со стороны ВСУ.

Ситуация осложнялась тем, что бойцы ВС РФ долгое время не могли пробиться к позиции Ярашева. Боеприпасы и провизию ему сбрасывали с коптеров. Несмотря на колоссальное давление и ограниченные ресурсы, сержант выполнил поставленную задачу до конца.

После тяжёлого ранения Сергея Ярашева эвакуировали с поля боя. Сейчас он находится в госпитале, где получает всю необходимую медицинскую помощь.