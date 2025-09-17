Команда операторов БПЛА и Матвей Мартемьянов из Самары показали высший пилотаж на стратегических учениях "Запад-2025"

В ходе активной фазы совместного стратегического учения "Запад-2025", проходившего на полигоне Мулино Нижегородской области, высокий профессионализм продемонстрировали военные специалисты из Самары. Команда народного предприятия "Буревестник" стала одним из участников масштабных маневров, успешно выполнив учебно-боевые задачи как на земле, так и в воздухе.

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин лично наблюдал за практическими действиями войск, осмотрел задействованную современную технику и пообщался с представителями иностранных делегаций. В своем выступлении Президент отметил, что учение было направлено на отработку элементов по безусловной защите суверенитета и территориальной целостности Союзного государства, а его планы построены с учетом опыта специальной военной операции.

Учения "Запад-2025", завершающие совместную подготовку ВС России и Белоруссии в 2025 году, стали беспрецедентными по масштабу: они проходили с 12 по 16 сентября на 41 полигоне. В них были задействованы 100 тысяч военнослужащих, около 10 тысяч единиц современной техники, в том числе 333 летательных аппарата и 247 кораблей. В маневрах приняли участие воинские контингенты и оперативные группы из семи государств, включая Народную Республику Бангладеш, Республику Индию, Исламскую Республику Иран и ряд других стран.

На этом фоне ярко проявили себя специалисты самарского народного предприятия "Буревестник". Их работа в составе коалиционной группировки войск была отмечена высочайшим уровнем подготовки и слаженности действий.

В числе участников самарской команды — Матвей Мартемьянов — выпускник первого потока программы "Школа героев", которая реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев".

"Участие в стратегических военных учениях "Запад-2025" имеет огромное значение как для профессиональной подготовки военнослужащих, так и для укрепления обороноспособности нашей страны. Мы всему миру показали, что синхронно, как одно целое, можем работать как на земле, так и в небе. По поручению Президента страны и при поддержке правительства Самарской области был создан НПЦ БАС в г. Тольятти. Инструкторы и связисты по FPV команды НП "Буревестник" из г. Самара показали максимально слаженную работу в небе, и это хороший опыт для наших парней. Мы делаем правое дело! Победа будет за нами", — отметил Матвей Мартемьянов.

Успешное выступление команды из Самары на учениях "Запад-2025" подтверждает статус нашего региона как одного из ключевых центров разработки и применения передовых военных технологий в России.