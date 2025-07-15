АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги конкурса детских рисунков, посвященных 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги конкурса детского рисунка. Творческий конкурс среди детей работников предприятия стартовал в апреле 2025 года и был приурочен к Году защитника Отечества и 80‑летия Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводился при активном участии первичных профсоюзных организаций в два этапа. На первом этапе лучшие рисунки и поделки выбирались во всех районных нефтепроводных управлениях (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" и на Центральной базе производственного обслуживания (ЦБПО). На финальном этапе лучшие детские рисунки и поделки из всех РНУ и ЦБПО были выставлены в аппарате управления в г. Самаре.

Всего в конкурсе приняли участие более 100 детей. Работы представлены в трех возрастных группах. Возраст самого юного автора — 5 лет, самым старшим участникам — 16 лет.

При подведении итогов членам жюри предстояло сделать сложный выбор, так как все конкурсные работы были достойны попасть в число призеров. Наибольшим числом голосов призовые места по возрастным номинациям распределились следующим образом:

От 5 до 8 лет:

1-е место — Мухин Глеб, 8 лет (Бугурусланское РНУ);

2-е место — Каблова Полина, 7 лет (Волгоградское РНУ);

3-е место — Чаплыгина Милана, 6 лет (Аппарат управления);

От 9 до 12 лет:

1-е место — Белоусова Арина, 10 лет (Волгоградское РНУ);

2-е место — Томский Лукьян, 9 лет (ЦБПО);

3-е место — Кузнецова Милана, 12 лет (Бугурусланское РНУ);

От 13 до 16 лет:

1-е место — Спиридонова Валерия, 14 лет (Бугурусланское РНУ);

2-е место — Рашоян Рафаэль, 15 лет (Волгоградское РНУ);

3-е место — Голобля Софья, 13 лет (ЦБПО).

"Каждый рисунок, каждая история о подвигах во время войны были невероятно трогательными и достойны самого искреннего восхищения. Все участники творческого конкурса получат памятные дипломы и подарки", — отметил председатель объединенной первичной профсоюзной организации Владимир Авраменко.