АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги конкурса детских рисунков, посвященных 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги конкурса детского рисунка. Творческий конкурс среди детей работников предприятия стартовал в апреле 2025 года и был приурочен к Году защитника Отечества и 80‑летия Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс проводился при активном участии первичных профсоюзных организаций в два этапа. На первом этапе лучшие рисунки и поделки выбирались во всех районных нефтепроводных управлениях (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" и на Центральной базе производственного обслуживания (ЦБПО). На финальном этапе лучшие детские рисунки и поделки из всех РНУ и ЦБПО были выставлены в аппарате управления в г. Самаре.
Всего в конкурсе приняли участие более 100 детей. Работы представлены в трех возрастных группах. Возраст самого юного автора — 5 лет, самым старшим участникам — 16 лет.
При подведении итогов членам жюри предстояло сделать сложный выбор, так как все конкурсные работы были достойны попасть в число призеров. Наибольшим числом голосов призовые места по возрастным номинациям распределились следующим образом:
От 5 до 8 лет:
1-е место — Мухин Глеб, 8 лет (Бугурусланское РНУ);
2-е место — Каблова Полина, 7 лет (Волгоградское РНУ);
3-е место — Чаплыгина Милана, 6 лет (Аппарат управления);
От 9 до 12 лет:
1-е место — Белоусова Арина, 10 лет (Волгоградское РНУ);
2-е место — Томский Лукьян, 9 лет (ЦБПО);
3-е место — Кузнецова Милана, 12 лет (Бугурусланское РНУ);
От 13 до 16 лет:
1-е место — Спиридонова Валерия, 14 лет (Бугурусланское РНУ);
2-е место — Рашоян Рафаэль, 15 лет (Волгоградское РНУ);
3-е место — Голобля Софья, 13 лет (ЦБПО).
"Каждый рисунок, каждая история о подвигах во время войны были невероятно трогательными и достойны самого искреннего восхищения. Все участники творческого конкурса получат памятные дипломы и подарки", — отметил председатель объединенной первичной профсоюзной организации Владимир Авраменко.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????